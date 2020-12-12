僅靠公租房無法解決最糟糕的租房難問題. December. 12, 2020 07:53. . 昨天在華城東灘公租公寓園區舉行的“想住的租房”報告會上，文在寅總統表示：“2022年將開啟公租房200萬戶時代。”他還說：“還有很多住在單間、考試院等惡劣地方的人，將遷往低廉、舒適的公租房，把脆弱的居住地改造成公租房。” 這似乎是試圖通過擴大公租房來突破支持率下降的最大原因——房地產問題。他還安排國土交通部長金賢美和被提名為繼任部長的韓國土地住宅公社社長卞昌欽出席活動，表明即使更換部長也要維持韓國土地住宅公社、首爾住宅都市公社等公共主導的住宅供給基調。 擴大公租房是穩定弱勢群體的居住和支援其生計所必需的事情。在全體住宅中，公租房比率超過今年經濟合作與發展組織的平均值8%，到2025年增加到10%，在壹定程度上可以期待穩定租賃市場價格的效果。問題是僅靠公共租賃無法代替居住超過30%的民間租賃市場。由於赤字結構中產生的巨額財政負擔和“貧民化”副作用，歐洲發達國家也不再增加公共租賃。 即使通過“中產層想生活的租賃”改善品質、擴大對象，也很難滿足“職住近接”、教育環境和重視長期投資價值的需求。上個月，針對共同民主黨未來居住推進團長陳善美（音）稱贊公租房，說“和我住的公寓沒有區別”，結果招致“那麽好的話，妳去住吧”的反應，這確認了中產階層對租賃住宅偏好度較低的事實。在宣布擴大中型租賃的“11·19”對策之後，房價、房租依然上漲，這也證明了僅靠公共主導住宅供給、房地產市場的穩定必然會受到限制的事實。 據說，卞昌欽部長候選人在人事聽證會召開之前就已經向國土部下達了制定首爾市中心供給對策的指示。雖然要看會出臺什麽樣的政策，但如果不改變“絕對不能讓民間獲得開發利益”的想法，住宅市場就不會有絲毫的動彈。公共部門的供給固然重要，但必須認識到，如果不使住宅市場正常恢復，最糟糕的租房難問題就無法得到解決。

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