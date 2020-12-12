龍山美軍基地的返還已邁出第壹步. December. 12, 2020 07:54. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 包括部分龍山美軍基地在內，雖然韓國政府與美方就駐韓美軍基地遷移問題達成了協議，但由於美軍拒絕承擔凈化受汙染環境的費用，許多基地遲遲沒有返還。如今，拖延17年之久的12處駐韓美軍美軍基地即將歸還韓國。在盧武鉉政府時期的2003年，根據韓美協議的《聯合土地管理計劃》和《龍山基地轉移協定》，美軍開始返還80處美軍基地，但這壹次是首次返還部分龍山基地。根據當天的協議列入返還對象的80個駐韓美軍基地中，尚未返還的基地現在還剩下12個。 韓國政府11日表示：“與美國舉行了第201次《韓美駐軍指揮協定》聯合委員會視頻會議，就收回12處美軍基地達成了協議。”其中包括龍山基地內的運場場和壘球賽場等兩處在內，龍山區的金氏營地、中區的遠東工兵團用地等首爾6處、京畿基地5處和大邱基地1處。 龍山基地的整體面積（203萬平方米）中，此次收回的兩處是5萬平方米，將首先建設成公園。韓國政府解釋說：“如果壹次性收回整個龍山基地，可能需要很長時間，因此決定根據情況和條件依次收回。”政府還計劃，就龍山基地內的其余區域等尚未收回的12處區域與美方進行協商。 此次協議與去年12月韓國政府首先收回的4個基地壹樣，都是韓國政府先負擔環境凈化費用，之後與美方協商費用負擔問題。但是，由於美方從未分擔過凈化費用，因此，圍繞超過1萬億韓元的凈化費用分擔問題，韓美之間有可能出現矛盾。

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