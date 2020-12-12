“機器狗”主人再易，現代汽車收購波士頓動力公司. December. 12, 2020 07:54. by 金道炯 dodo@donga.com. 現代汽車集團將以1萬億韓元規模收購美國的機器人專門企業，正式開展機器人學事業。 現代汽車集團11日表示，最終達成協議，將從軟銀集團那裏收購價值11億美元(1.2萬億韓元)的美國機器人專門企業“波士頓動力”80%的股份。 根據協議，現代汽車集團和軟銀集團將分別持有80%和20%的股份。對現代汽車集團來說，相當於投入了約9600億韓元。現代汽車(30%)、現代摩比斯(20%)、現代格羅唯視(10%)將分批進行收購，現代汽車集團會長鄭義宣為了強化責任經營，也將親自出資收購20%的股份。預計此次收購將經過相關政府部門的批準程序，最早於明年上半年(1~6月)最終完成。 2004年開發出具備四腳行走、跑步、爬樓梯功能的運輸用機器人“big dog”的波士頓動力公司，被評價為在運用機器人時必須的自動駕駛、認知、控制等綜合方面擁有世界最優秀的技術能力。 據預測，世界機器人市場到2025年為止將增長到1772億美元(193萬億韓元)的規模，現代汽車集團將以此次收購為契機，首先進軍物流機器人市場，並繼續開發服務型機器人。

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