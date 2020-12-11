巨大執政黨，得了無所不為的公調處，卻失了民心. December. 11, 2020 07:33. . 共同民主黨推進的高層公務員犯罪調查處（簡稱公調處）法修正案昨天在國會全體會議上通過。最後以187名贊成、99名反對、1名棄權通過。《公調處法》修正案的核心是，在公調處長候選人推薦委員會上剝奪在野黨的否決權。即，將候選人推薦委員會的表決人數從目前的7名委員中的“6人以上”降低到“5人以上”，即使在野黨兩名委員反對，也可以推薦候選人。執政黨的計劃是，即便在野黨方面沒有參加公調處長推薦委員會，執政黨也照樣能夠啟動推薦委員會，強行推進公調處長候選人推薦、人事聽證會，並在年內成立公調處。 公調處法處理後，文在寅總統強調：“壹旦公調處設立，將在司政、權力機關之間實現牽制和均衡。”但與現實相距甚遠。如果有必要，公調處可以接手檢方和警方正在調查的案件，隨時阻止檢警調查。檢警雖然受到公調處的牽制，但並沒有其他能牽制和控制公調處的機關。很難找出可以認為司政、權力機關之間實現牽制和均衡的任何根據。 因為很多人擔心公調處將成為領導檢警的無所不為的權力機關，所以執政黨把在野黨對公調處長候選人的否決權作為通過法律的最重要理由之壹。但是，以任命公調處長時與在野黨的協商程序不順利為由，執政黨又依靠多數議席的力量單方面取消了旨在保證公調處政治中立性的最低限度的牽制裝置。這等於是公開表示，沒有必要看在野黨的眼色行事，直接任命符合青瓦臺和執政黨口味的人士擔任公調處長。 親文（在寅）陣營已經傳出“壹旦設立公調處，檢察總長尹錫悅夫婦將成為1號調查對象”的說法。這是通過公調處，要對不聽政權的話、表示要隨時調查活著的權力的尹錫悅進行修理的露骨威脅。因此，有分析認為，執政黨加快成立公調處速度的意圖可能是為了阻止檢察機關對青瓦臺和親文人士進行的月城核電站、介入蔚山市長選舉的調查等。與任何壹個機構相比，公調處應該更加重視政治中立和程序公正，如果淪落為保衛政權的司法機關，那麽它將成為人治而不是法治的黑歷史。 執政黨稱公調處法的通過是“改革立法的完成”，並自我慶祝。他們期待，通過單方面處理公調處法，集結強硬親文支持層，政府和執政黨的支持率有望回升。但這是貪小失大。必須牢記，由於這種立法狂奔，大多數民心正在背離政府和執政黨。

한국어