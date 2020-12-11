面向回歸國際社會的美國，各國展開競爭. December. 11, 2020 07:33. by 張澤東 will71@donga.com. 盡管美國總統特朗普咬牙不肯服輸和阻撓，但“拜登時代”即將到來。將於40天後就任的當選總統拜登壹直在承諾，會采取與前任截然不同的行動，似乎他確實會這麽做。對於海外國家來說，世界最強大國家的新總統會實施怎樣的外交安保政策，會給本國帶來怎樣的影響，是非常關心的問題。 拜登的外交安保政策方向被象征為“美國回來了（America is back）”。他說要“領導（lead）”世界，尤其是民主陣營。與特朗普總統不同，拜登的宗旨是積極參與國際焦點問題。 他在就任之後會先著手解決哪些問題，將在剩下的時間裏做出決定。世界各國為了吸引拜登的目光，或者為了在拜登就任後更有利的位置上打開關系，正在以各自的方式進行活動。 以挑釁的方式受到關註的國家是以色列。占據主流的分析認為，上個月底伊朗核科學家莫森·法赫裏紮德被暗殺事件的幕後有以色列深度介入。英國《經濟學人》分析稱：“這很有可能是為了阻撓拜登恢復與伊朗的核協議的努力。”拜登希望恢復特朗普總統退出的伊朗核問題全面協議（JCPOA），改善與伊朗的關系。因此，伊朗的死對頭以色列暗殺法赫裏紮德，縮小了拜登的騰挪空間。 也有國家通過贊同拜登的政策，謀求加強關系。在特朗普任內關系疏遠的歐洲最為積極。《華盛頓郵報》分析說：“在氣候變化、大流行病等多個領域需要與美國合作的歐洲，為了與美國新領導人改善關系，正在加快步伐。”北大西洋公約組織（北約）在最近的壹份報告中指出，中國對民主國家構成威脅。這是符合拜登對華強硬路線的內容。北約提前邀請拜登參加明年初舉行的首腦會議，也是出於同樣的原因。 日本也向拜登發出了邀請。日本首相菅義偉4日在記者會上表示，“在看新冠疫情的同時，（與拜登的意見）壹致”，表示希望盡快舉行首腦會談。 還有壹種方式是在保持沈默的同時提高緊張感。俄羅斯總統普京表示，“在美國國內法律程序結束後”才能承認拜登。朝鮮對拜登當選壹事只字未提。中國國家主席習近平上個月底向拜登表示祝賀，但比西方國家晚了半個多月。這些國家似乎有意少言寡語，與拜登展開試探戰。 世界各國之所以根據各自的戰略發出信息，是因為拜登在任期初期能夠投入外交安保的能量有限。對於拜登來說，應對新冠疫情等國內政策更為緊迫。因此，如果在外交安保政策優先順序上被擠掉，那麽重新上位可能需要很長時間。要想在拜登政府中迅速恢復特朗普總統執政期間變得松散的韓美同盟，韓國現在也應該行動起來。

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