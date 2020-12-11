“畫質終結者”！三星電子推出1.7億韓元的“110英寸Micro LED電視”新品. December. 11, 2020 07:34. by 徐東一 dong@donga.com. 三星電子10日公開了出廠價達1.7億韓元的超高價電視新產品。這是三星電子家庭用電視系列中出廠價最高的。公司方面解釋說，該產品堪稱“畫質終結者”。受到新型冠狀病毒肺炎疫情的影響，在家中通過良好的畫質和音質享受多種內容的需求增加，預計搶占新壹代高端電視市場的競爭將更加愈加激烈。 三星電子10日公開了“110英寸Micro發光二極管(LED)電視”新產品。三星電子影像顯示事業部開發組組長(副社長)崔勇勛當天在網上公開活動中表示：“這是壹款堪稱‘畫質終結者’的產品。” Micro LED電視采用以微米(1微米等於百萬分之壹米)為單位的超小型LED燈，能夠自動發光發色，是無需背光或彩色濾光片等構造的“自發光電視”。此次推出的產品面積約3.3平方米，使用了800萬個以上帶有RGB(紅、綠、藍)顏色的LED元件，具備了4K高清晰度。當天，三星電子方面表示：“Micro LED電視能夠提供100%的色彩還原能力，使事物的所有顏色都更貼近實際。” Micro LED電視使用的材料會自動發光，這壹點與有機發光二極管(OLED)相似，但使用無機物材料這壹點不同。三星電子方面解釋說，無機物與有機物不同，壽命(10萬小時)更長，因此無需擔心燒屏(關掉畫面仍留有殘影的現象)，可以長時間用高畫質觀看。三星電子計劃本月內實施Micro LED電視預售，明年第壹季度(1~3月)正式上市。雖然率先在韓國市場公開，但計劃把上市國家擴大到中東、歐洲、北美市場等。 由於是超高價產品，Micro LED電視對全球電視市場產生的影響還是未知數。據市場調查公司DSCC透露，以金額為準，預計到2026年，Micro LED電視市場規模將達到2.28億美元。這壹數據略高於全球電視市場的0.2%。但是三星電子方面認為，在開拓和主導新市場方面具有更大的意義。也就是說，三星電子的戰略是搶占初期Micro LED電視市場，提高知名度，並擴張未來高端電視市場主導權。 當天，三星電子影像顯示事業部影像戰略營銷組組長(副社長)秋鐘錫(音)表示：“即使花很貴的價錢，也有壹些顧客願意購買好的產品”，“我們已經掌握了能夠制作比110英寸更小的產品的技術。”該產品在設計方面也具備了競爭力，如去除所有邊框等。另外，音響方面也沒有外置音箱，而是安裝了能夠提供生動聲音的“Arena Sound”。此外，該機還具備將110英寸畫面分離為4個50英寸畫面的“Quad View”功能。 高端顯示器市場是三星電子和LG電子展開激烈競爭的領域。LG和三星分別以OLED和QLED展開了競爭。LG還批評三星QLED不是自發光電視，因此雙方之間的感情戰升級。此次三星推出Micro LED電視，是為了在高端畫面競爭中超越現有的格局，占據優勢。LG電子計劃通過Rollable(可卷式)電視等搶占超高端市場。

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