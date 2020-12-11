就像電影中的“美國隊長”壹樣...法國正式開始培養超級士兵. December. 11, 2020 07:34. by 金潤鍾 zozo@donga.com. 給精瘦的男性註入特殊血清註射，並放入特殊設備。因此，男性的身體長出凹凸不平的肌肉，並擁有了超過壹般軍人10倍的肌肉力量和體力。這是電影《美國隊長1：復仇者先鋒》中出現的超級士兵“美國隊長”的誕生場面。 法國正式開始了這種超級士兵的培養。為了確保成為可以改變戰爭版圖的“遊戲規則改變者”的最尖端“人類兵器”，強國間的競爭將會更加激烈。 據英國廣播公司(BBC)等媒體報道，法國軍隊倫理委員會9日(當地時間)允許本國軍隊利用各種移植技術和生物工程，開發和培養比普通軍人擁有更高身體、認知、知覺、心理能力的“強化軍人(Enhanced soldiers)”。 這又名“生物工程軍人(Bionic soldiers)項目”，不僅可以開發培養對痛苦、壓力、困倦、疲勞等抵抗性的技術，還可以將微芯片移植到大腦中，提高戰鬥所需的智能。大幅提高聽力、視力等的藥物、位置追蹤、無需士兵間通信設備就可以聯網的技術等也包括在開發對象中。顧名思義，就是制作“超級士兵”。 委員會通過報告稱，“在其他國家強化軍人開發正在進行中，法國也有必要跟上”，“但是禁止涉及士兵的意誌和認識，以及會對人性產生影響的遺傳基因改造。”法國國防部長弗洛朗斯•帕利也表示：“要應對(強化軍人)投入現場的未來。” 已經有不少國家加入了超級士兵的競爭。美國國防部下屬研究機關防衛高等研究計劃局(DARPA)從幾年前開始試驗在軍人大腦中植入微芯片的技術。利用納米技術制造的人工紅細胞，將身體能力極大化或忍睡的轉基因技術，以及用腦波操縱無人駕駛飛機的“腦-機械接口”技術等，在美國陸續被開發出來。 中國被懷疑利用基因編輯技術加強身體能力。負責美國情報機構的國家情報局(DNI)局長約翰•拉特克裏夫3日通過《華爾街日報(WSJ)》的投稿表示：“中國政府為了制造‘超級士兵’，正在對人民解放軍(中國正規軍)士兵進行人體實驗。這是非倫理性的行為。”雖然中國外交當局反駁稱“美國正在散布政治謊言”，但不斷有觀測認為，中國正在培養超級士兵。韓國陸軍也在到2050年為止改變戰爭的8種遊戲規則改變者中，首選超級士兵，此外自動戰鬥機器人、能源武器、超音速武器等也包含其中。英國廣播公司(BBC)報道說：“在歐盟(EU)擁有最多國防預算的法國也將積極開發強化軍人，各強國間開發超級士兵的競爭將會更加激烈。”

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