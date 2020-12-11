美國首次成功發射B-1B外掛遠程導彈. December. 11, 2020 07:34. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 美國戰略司令部當地時間9日表示，被稱為“死亡天鵝”的B-1B戰略轟炸機成功試射了安裝在機體外部的聯合防區外空地導彈（JASSM）。美國戰略司令部是總管美國洲際彈道導彈等核戰略武器的最高級部隊。 這是美國軍方繼上個月底公布B-1B轟炸機在機體外部安裝聯合防區外空地導彈飛行的場面之後，首次展示發射導彈成功。為應對朝鮮的核威脅和中國的軍事崛起，B-1B轟炸機“重拳（武裝力）”的極大化工作似乎進入了正軌。自去年11月民主黨候選人拜登在美國總統選舉中當選後到最近為止，美國持續對戰略轟炸機及隱形戰鬥機等核心戰略武器進行性能試驗，並在亞洲地區連續投入主要戰鬥力，這是上述軍事施壓的延續。 美國戰略司令部下屬的美國空軍“全球打擊司令部”4日公布了在美國新墨西哥州霍洛灣基地上空實施的B-1B轟炸機發射聯合防區外空地導彈的場面。據悉，當時是安裝在機體下端的非活性（拆除炸藥）聯合防區外空地導彈在發射後命中了地面目標。 聯合防區外空地導彈是壹種巡航導彈，在空中發射後以0.8倍音速飛行，能以幾米誤差打擊地面目標。其改良型（JASSM-ER）的最大射程可達1000公裏。如果在中國東海上空發射，可以打到平壤和寧邊核設施。有事時，還可以在中國地對空導彈射程外攻擊南中國海的導彈、雷達基地等。 美國計劃將聯合防區外空地導彈的射程最大增加到1600公裏。美國戰略司令部表示：“加強B-1B轟炸機的現代武裝力量將減少執行任務過程中的危險，發揮向相關地區司令提供更多武器的效果。”

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