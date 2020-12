怪異的眼睛、扭曲的臉龐... 美國作家喬治•康多的作品來韓. December. 11, 2020 07:34. by 金民 kimmin@donga.com. 參加今年美國大選的嘻哈音樂人坎耶•韋斯特的2010年專輯封面上印有該作家的畫。在令人回味無窮的綠色背景下,拿著紅酒杯的芭蕾舞女演員神色慌張。雖然身體是人,但是眼睛像漫畫人物壹樣,不知道是人類還是動物。這就是美國作家喬治•康多(63歲)的作品。 與韋斯特合作後,在韋斯特的妻子、社交網絡服務(SNS)明星金•卡戴珊的愛馬仕鉑金包上畫畫,與街頭時尚品牌“Supreme”壹起制作滑板的康多與其說是畫家,不如說是名人。得益於此,在韓國也有不少狂熱愛好者的康多的20多件作品來到韓國。首爾城東區The Page畫廊的《喬治-康多》展出了他的大型繪畫作品和素描以及青銅雕刻等。 美國新罕布什爾州出身的康多以紐約為中心活動。在展示場展示的畫作中,最近的作品《Red and Green and Purple Portrait》(2019年)是他的自畫像。像漫畫壹樣怪異的大眼睛、像是出現神經過敏的牙齒、因視角不同而扭曲的臉龐、像生氣壹樣劃出的黑色粗大的輪廓線是康多的典型風格。康多現在正在紐約舉辦個人畫展,他就自己最近的畫作解釋說:“這是壹部描繪關於分裂美國的不平等的作品。” 這種風格的肖像畫在2010年也可以看到。康多將在英國泰特現代美術館展示將英國女王描寫成像戲子壹樣的人物的作品。當時接受采訪時,康多還開玩笑說:“我想畫女王的裸體,但被英國法律禁止了,所以沒有畫。” 像這樣以大眾所熟悉的人物為素材尋找與社會的聯系紐帶,就像安迪•沃霍爾描繪的瑪麗蓮•夢露壹樣,是美國流行藝術家們的典型戰略。康多在壹次采訪中透露,自己在沃霍爾的《工廠》中擔任助手,與讓米歇爾•巴斯基亞和基斯•哈林關系很好。據說沃霍爾去世時,他的床邊放著壹張康多的畫。 在展示場可以看到的2009年作品《Choo Choo》、《Michael J. Frog》、《Daffy Duck》中也能看出沃霍爾的影響。畫中的主人公是漫畫人物形象。康多將角色的嘴畫成兩個,或者像後背長嘴壹樣扭曲形態,營造陰郁的氛圍。坎耶•韋斯特的專輯題目《我那美麗、黑暗、扭曲的幻想(My Beautiful Dark Twisted Fantasy)》與康多的作品非常搭。 2005年畫的小畫作是康多在駐留孟菲斯地區的時候創作的。把自己去過的餐廳、超市、演出場等以日記的形式記錄下來後,在正方形畫布上加標記。在畫布上出現了曾吃燒烤的《Bozo's Bar-B-Q》、喝啤酒的《綠色甲殼蟲》、欣賞演出的藝人《Al Green》等。與在紐約和康多同壹時代活動的巴斯基亞的作品相比,好像很有意思。展示會將持續到明年1月23日。

