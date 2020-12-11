人類制造的物質 > 自然制造的生物. December. 11, 2020 07:34. by 趙承漢 東亞科學記者 shinjsh@donga.com. 據調查，人類迄今為止生產的人工物的總質量首次超過了地球上自然產生的生物的總質量。據分析，人類現在每周都在生產比世界人口全部體重更重的建築物、道路、塑料等人工物。 以色列魏茨曼研究所植物及環境科學部教授羅恩·米洛領銜的研究團隊當地時間9日在國際學術雜誌《自然》上發表研究結果稱，人類迄今為止制造的人工物質的總質量今年首次超過了目前全世界生物總質量的1.1萬億噸。 在地球上，人類只占總生物的0.01%，但對生態界的影響是巨大的。大約1萬年前的農業革命開始後，人類以砍伐森林和利用土地等方式，迅速破壞了全世界植物。1萬年前達到2萬億噸的總植物量現在減少到了1萬億噸的水平。隨著植物量的減少，目前人類栽培的作物總量只有約100億噸。隨著人類對地球的影響越來越大，科學家最近甚至將地質時代定義為“人類世”。 研究團隊為了將人類的影響量化，從1900年開始推測了全世界生物量和人工物總質量的變化。通過文獻調查和利用衛星的遠程觀測、模型建設，推測了生物量。人工物的定義是人類制造的固體形態的非生物。人類制造的糧食和家畜屬於生物量，而加工樹木制造的木材則被視為人工物。 分析結果顯示，1900年人工物的總質量僅為生物量的3%。但是，隨著建築物、道路、機械等人類生產物的急劇增加，人工物的總質量每20年翻了壹倍。據調查，截止到今年，人類在地球上建造的建築物和道路約為1.1萬億噸，超過了全世界樹木總質量9000億噸。塑料總質量也達到了80億噸，是全世界動物總質量40億噸的2倍。 構成人工物的成分中，大部分是構成建築物的沙子、碎石等材料和混凝土。截至1950年，作為建築物主材料的墻磚占人工物的25%。此後，隨著建築物使用混凝土，混凝土和材料的比率迅速增加。混凝土的比率從1900年的5%增加到了今年的45%。 人工物生產量的增加率和世界性事件的趨勢緊緊相連。在第二次世界大戰前，年產量增長率還只有2%，但此後增長到了5%，到1973年第壹次石油危機時下降到3%左右。此後壹直保持著類似的增長率。據調查，截至2020年，人類年產量達到300億噸。研究團隊解釋說：“相當於世界所有的人每周都會生產超過自己的體重。” 此次分析是除去人工物中人類扔掉的垃圾後得出的結果。在人類遺棄的垃圾中，如果包括經過焚燒和再利用的量，那麽2013年的人工物總質量已經超過了全世界的生物量。 研究團隊推算，如果這種趨勢持續下去，到20年後的2040年，人工物總質量將達現在的3倍，達到3萬億噸。米洛教授表示：“這體現了地球正在變成人類世的象征性分界線”，“希望我們面對近在眼前的沖擊性結果，能夠更加負責任地行動。”

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