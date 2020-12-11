外援首發第壹和第二投手全被搶走……鬥山隊該怎麽辦？. December. 11, 2020 07:35. by 黃奎引 kini@donga.com. 職業棒球鬥山隊面臨著同時失去外援首發第壹和第二投手的危機。 10日，包括《西雅圖時報》在內的美國媒體報道稱，今年效力於鬥山隊的弗萊克森(26歲)以2年475萬美元(約51.65億韓元)的條件與美國職業棒球大聯盟西雅圖水手隊簽訂了加盟合同。據《Sponichi》等日本媒體報道，鬥山隊的另壹位外援阿爾坎塔拉(28歲)也繼羅哈斯(30歲•前KT)之後，很有可能加盟日本職業棒球氹神隊。 去年，林德勃勒姆(33歲)轉會到美國職棒大聯盟密爾沃基釀酒人隊時，鬥山隊引進了效力於KT隊的阿爾坎塔拉隊。阿爾坎塔拉在本賽季取得了20勝(2負)，成為了鬥山隊的王牌。但如果阿爾坎塔拉加盟氹神隊，鬥山隊將重新尋找兩名外援。鬥山相關人士表示：“目前還沒有收到阿爾坎塔拉方面的聯系。” 鬥山隊與三星隊壹樣，是向日本職業棒球隊派遣外國選手最多的球隊(4人)。左手投手萊斯(47歲)從2002年開始到2005年為止，往返於韓日(鬥山-讀賣-鬥山-樂天)之間。以次數(5次)計算，鬥山出身的外國選手是進入日本舞臺最多的。除萊斯之外，伍茲(51歲•擊球手)、裏奧斯(48歲)、希門尼斯(40歲•以上投手)在鬥山隊的實力得到認可，之後進軍日本職業棒球。培養出優秀的希望之星，以“聚寶盆棒球”而聞名的鬥山隊對日本職業棒球界也起到了“供給源”的作用。 也有分析認為，今年活躍在國內的外國選手進軍海外的可能性比以往任何時候都大。因為，在新型冠狀病毒肺炎疫情下，KBO聯賽正常進行所有日程，在長期比賽中選手們的競技能力得到了驗證，再加上美國ESPN等媒體轉播了主要比賽，因此外國球隊可以充分掌握選手的信息。

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