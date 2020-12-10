中國官方媒體：“韓式泡菜和中式泡菜是完全不同的食物”. December. 10, 2020 07:27. by 李雪 snow@donga.com. 最近，中國媒體因引發“泡菜宗主國”爭議而遭到批評，中國官方媒體也表明立場稱：“韓式泡菜（Kimchi）和中式泡菜（Paocai）是完全不同的食物。”此舉似乎是後退了壹步，將此次爭議解釋為“單純的翻譯錯誤”。 中國官方英文報紙《環球時報》當地時間9日就兩種食物的差異進行了說明：“圍繞韓式泡菜和中式泡菜的爭論不過是翻譯錯誤引起的‘無聊之舉’。”“雖然兩種食物用中文都叫‘泡菜’，但制作方法和材料完全不同”，“發酵食品泡菜（Kimchi）代表韓國料理，而泡菜（Paocai）則源於四川省腌制蔬菜”。該報在報道中將泡菜明確標註為“Kimchi”，而以往中國媒體則沒有使用“Kimchi”這壹表述，而是統稱為“泡菜”。 《環球時報》還報道稱，應誠信女大教授徐敬德的要求，中國門戶網站百度百科辭典8日刪除了“韓國泡菜源於中國”的內容，並解釋說“中國專家們認為這（泡菜起源爭議）是‘無聊之舉’”。報道還聲稱：“只要是百度用戶，任何人都可以登記、編輯、修改（百科全書），這是這壹系統問題引起的意外插曲。”報道還稱，“韓國的泡菜文化擁護者拿著單純的翻譯錯誤，批判稱‘（中國）想偷竊我們的文化’，由此引發了不和”，將爭議的責任推給了韓國方面。 引發此次泡菜爭議的中國官方中文報紙《環球時報》當天也報道說：“Kimchi與泡菜不同。” 圍繞泡菜宗主國的爭論始於上個月29日《環球時報》就中國向國際標準化組織註冊腌制蔬菜法壹事的報道。報道稱：“中國的泡菜產業在國際市場上成了標準”，“事實上，韓國是泡菜宗主國的主張已經有名無實。”盡管韓國的泡菜和中國的泡菜是完全不同的食物，卻引發了兩國就泡菜標準規格展開神經戰的誤會。此後爭議不斷擴大，但中方沒有做出特別的表態，僅過9天就說是“翻譯失誤”。 世界泡菜研究所戰略企劃本部長趙貞恩（音）強調：“這次情況暫告壹段落，但應該長期做好應對中國‘泡菜工程’的準備”，“代表韓國的飲食文化遺產——泡菜，需要戰略性的保護。”

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