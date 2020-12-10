22處駐韓美軍美軍基地大部分將在本月內返還. December. 10, 2020 07:27. by 申圭鎭, 韓基渽 newjin@donga.com,record@donga.com. 據悉，在韓美早巳就遷移問題達成協議但遲遲沒有返還的22個駐韓美軍基地中，大部分基地的返還問題將於近期達成協議。2003年盧武鉉政府正式提出後，10多年來相關討論壹直停滯不前的基地返還及遷移問題似乎找到了解決點。 據韓國政府消息人士9日透露，韓美就返還問題達成協議的駐韓美軍基地比壹年前增加了10多個。此前壹直反復協商的雙方計劃最遲在本月內召開駐韓美軍指揮協定聯合委員會，就返還問題達成協議。去年12月，韓美在該聯合委員會上表示，已就返還市場基地（仁川富平）、老鷹基地和龍基地（江原原州）、霍比謝爾基地射擊場（京畿東豆川）等4處美軍基地達成了協議。 返還程序尚未開始或正在進行中的美軍基地，大部分已經完成向京畿平澤基地的遷移，目前處於關閉狀態。盡管如此，就由誰來分擔土壤汙染凈化費用等問題，韓美之間未能縮小分歧，大部分未能在環境協商階段取得進展。返還和遷移美軍基地需要經過開始返還和協商→環境協議→返還建議→返還批準→基地遷移等五個階段。此前，美國方面根據美國國內法，除了發生公共環境及健康、自然環境等有緊急危險的汙染以外，根據美國政府不支付凈化費用的原則，對費用負擔表示為難。 考慮到此次返還美軍基地的規模，預計韓國政府實際上會先負擔環境凈化費用，然後再和美國方面討論費用負擔問題。去年決定返還的4處美軍基地在完成環境調查後，將從明年開始通過環境凈化企業進行凈化工作。 這壹舉動可能是由於雙方達成了共識，即，如果對基地返還問題置之不理，將導致環境凈化費用增加等“韓美同盟的不利因素”。也有人分析說，這是韓國政府為消除因基地返還延遲而引發的居民抗議，為實現移交戰時作戰指揮權必須加快龍山美軍基地返還和遷移的多重目的所作的鋪墊。

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