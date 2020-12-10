美國對參與煤炭走私的朝鮮和中國企業實施制裁. December. 10, 2020 07:28. by 任寶美 bom@donga.com. 美國財政部當地時間8日對參與朝鮮煤炭走私的朝鮮、中國的貿易公司和船舶進行了制裁。在特朗普總統任期只剩下40多天的狀況下，美國仍堅持對朝鮮和中國施加壓力直至最後階段。 美國財政部在當天的聲明中批評中國違反聯合國安理會的對朝制裁，繼續參與朝鮮煤炭走私，並宣布了制裁措施。據此，中國4家、朝鮮1家、越南1家等共6家物流公司被列入制裁名單。成為制裁對象的船舶共有4艘，船籍分別為中國2艘、香港1艘、越南1艘。這些企業及相關人士在美國境內的所有資產將被凍結，在美國境內的所有金融交易也將被禁止。 2017年7月為制裁朝鮮而制定的聯合國安理會第2371號決議全面禁止朝鮮產煤炭出口，但美國認為，在中國的幫助下，朝鮮壹直在走私煤炭。 美國財政部長斯蒂芬·姆努欽當天表示：“朝鮮繼續逃避聯合國對煤炭出口的禁令”，“（煤炭出口）是支援大規模殺傷性武器計劃的主要收入來源。”他還提到了朝鮮人權問題稱，“朝鮮政權經常對包括煤炭在內的礦產業進行收容所強制勞動。在增進非法核計劃上剝削本國國民”。 此次制裁可以解釋為，向朝鮮和中國施壓，在美國政權交替時期不要采取挑釁行動。《華爾街日報》就此次制裁措施表示：“美中兩國圍繞經濟及國家安全問題不斷發生外交糾紛，而有關違反對朝制裁決議的爭議加劇了美中之間的緊張關系。”

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