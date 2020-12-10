林熙貞受到巨頭待遇，前兩輪與科達和湯普森同組競技. December. 10, 2020 07:28. by 金正勛記者 hun@donga.com. 韓國女子職業高爾夫(KLPGA)巡回賽的新希望之星林熙貞(20歲)在最高權威舞臺上受到了“重量級人物”的待遇，因此備受關註。 參加10日在美國得克薩斯州休斯敦冠軍高爾夫俱樂部(標準桿71桿)開幕的美國女子職業高爾夫(LPGA)巡回賽大滿貫賽事—美國女子公開賽的林熙貞，在9日公布的大賽第1、2輪小組賽中，與奪冠熱門內莉•科達(22歲)、萊克西•湯普森(25歲，以上美國)分在同壹組。科達是繼世界排名第壹的高真榮、第二的金世煐之後，世界第三號選手，在美國選手中排名最高。在9月舉行的大滿貫賽事前日空錦標賽中，直到最後壹輪第4輪17號洞為止，仍以2桿優勢領先，但在18號洞被李美林(30歲)追平後，在延長賽中成全了李美林職業生涯第壹個大滿貫賽冠軍，因此被國內球迷所熟知。在LPGA巡回賽上共獲得11個冠軍的湯普森在去年的該比賽上排在“HotSix”李晶恩6之後獲得了亞軍。連續14年參賽的湯普森在本次大賽中，將帶上今年美國公開賽冠軍布賴森•德尚博的球童，引起了人們的關註。 科達的平均開球飛行距離為272.6碼(第4位)，湯普森為271.7碼(第5位)，是LPGA巡回賽上進入前五位的長打選手。林熙貞的開球距離為240.9碼。雖然力量方面處於劣勢，但她決心以精準的短距離擊球展現自己的實力。 林熙貞通過經紀公司表示：“從周五開始有雨預報，所以有點擔心，距離較長的球場會有負擔”，“會維持現在的狀態，盡最大努力取得好成績。” 去年作為新人在KLPGA巡回賽上取得3勝的林熙貞在本賽季未能取得冠軍後，在2日出國之前，集中進行了以推桿為主的短桿訓練。曾寄予厚望的2020賽季最後4場大賽中壹次都沒有進入前10名，以獎金排名第8位結束賽季的林熙貞因為第壹次經歷挫折感，還接受了精神管理治療。如果她在首次出戰的美國女子公開賽上，面對強手獲得理想的結果，預計對明年的賽季也會產生自信。

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