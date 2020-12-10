疲憊壹天的面孔. December. 10, 2020 07:28. . 愛德華•馬奈雖然壹次也沒有參加過印象主義展覽，但卻是印象主義的領袖和奠基人之壹。生前他在巴黎美術界的嘲弄和指責中沒能得到應有的評價，但在死後被尊稱為“印象主義之父”和“現代主義創始人”。馬奈壹生創作了900多幅作品，這幅畫是他留下的最後的傑作。 畫中的背景是巴黎最好的社交場所“福利-貝熱爾”夜總會。除了舞蹈和歌劇、雜技演出外，這裏還是以賣淫而聞名的高級夜總會。畫中的模特兒是壹名叫蘇珍(Suzon)的女性，實際上在這裏工作的服務員。她身穿貼近胸部的黑色連衣裙，以吊墜和緊身胸衣盡顯風采。她以漂亮、幹練的外表受到顧客的歡迎。後面的鏡子展現了俱樂部內部熱鬧的場面。打扮得漂漂亮亮的巴黎人在華麗的照明下喝酒，享受雜技表演。畫面左側可以看到在空中蕩秋千的雜技演員的雙腳，右側是鏡子裏蘇珍的背影和戴著絲綢帽子的紳士。鏡子中人物的角度和大小都不自然，這是因為畫家故意無視遠近法，歪曲了場面。 在這幅畫中值得註意的是蘇珍的表情。作為接待顧客的服務員的面孔，她的表情太面無表情了。看起來連親切微笑的能量都沒有。這只不過是忍受著艱苦勞動壹天的疲憊的都市勞動者的樣子而已。可能是因為喝了酒，還是因為室內熱氣，兩頰漲紅了。 畫這幅畫的時候，馬奈也因為健康惡化，正在度過最艱難的時期。面無表情地看著我們的蘇珍好像代替畫家說了這樣的話。“累嗎？我也很累。”美術評論家

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