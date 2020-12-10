比根訪韓之際，金與正惡言相向，只會使朝鮮的苦難加深. December. 10, 2020 07:28. . 朝鮮國務委員會委員長金正恩的妹妹金與正昨天指責韓國外交部長康京和說，“不知深淺、沒有前後盤算，亂發妄言”，“似乎是想給逐漸凍結的韓朝關系帶來更加冷清的冷氣而發病”。她指的是康京和在不久前舉行的國際會議上說“（新冠疫情）似乎讓朝鮮更像朝鮮了”，出面對韓國進行了警告。這是今年6月炸毀南北聯絡辦事處、主導斷絕關系的金與正時隔6個月發表對韓談話。 金與正的談話是在美國副國務卿史蒂芬·比根訪韓之際，以及國會全體會議處理政府和執政黨《禁止對朝傳單法》前夕發表的。這可能是為了進壹步向韓國施壓，同時吸引美國的關註。6月，金與正以低級的粗話沖在對韓攻勢的最前線，後來因金正恩的保留指示而後退。今年7月，她針對美方的對話信息表示，“壹定要拿到美國獨立節紀念活動的DVD”，表明了朝美接觸的意向，但之後便閉口不談。 這樣的金與正再次出面，是為了在美國政權交替之際，作為總管對外關系的第二號人物展現存在感，試探韓美的對應。朝鮮比任何人都對特朗普自上下下式談判的退場感到遺憾。朝鮮對於拜登政府的上臺非常緊張，指示海外使領館不要刺激美國，也壹直克制對韓國進行指責。因此，也有人（韓國統壹部長李仁榮）預測“韓朝關系正在掉頭”。 就像嘲笑這種期待壹樣，朝鮮再次由最高權力者的妹妹發出威脅信息。但事實上，其中包含著對沈悶的現實和不安的未來的焦慮感。朝鮮對於越來越緊的對朝制裁和自閉的新冠封鎖狀況，甚至使用了“殘酷的激亂”“前所未聞的苦難”等措辭。但是壹副能馴服韓國部長的囂張氣焰。這種態度不僅不會解決危機，只會加深饑餓的痛苦。

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