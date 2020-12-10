特斯拉時隔三個月再次“有償增資5.4萬億韓元”. December. 10, 2020 07:28. by 金紫炫記者 zion37@donga.com. 美國電動汽車公司特斯拉8日(當地時間)宣布，將進行50億美元(約5.4275萬億韓元)規模的有償增資。這是繼今年9月公布同樣規模的有償增資計劃後，時隔3個月再次進行大規模資金籌措。 據美國經濟專門媒體CNBC透露，特斯拉當天向美國證券交易委員會(SEC)提交了上述內容的計劃書。主管公司是高盛集團和花旗集團等10家銀行。特斯拉在計劃書中說，“有償增資不是壹次就能實現的，而是以偶爾出售股票的形式進行，並按市價定價。” 通過有償增資籌集的資金將用於減少特斯拉的負債和擴大事業。因為此次有償增資計劃是在特斯拉在美國得克薩斯和德國建設汽車制造工廠等事業擴張需要投入巨額資金的時間點提出的。 通常，有償增資會降低現有股東的股份，因此會對股價產生不利影響。但是金融投資業界內外有觀測認為，特斯拉此次的有償增資反而會對股價產生積極影響。據分析，此次有償增資將籌集到充足的資金，有望減輕企業的債務負擔。 當天，特斯拉的股價比前壹天上漲1.27%，以649.88美元收盤。市價總額增至6080億美元(約660萬億韓元)。

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