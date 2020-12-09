美國女子公開賽首次在冬季舉行，韓國軍團27人集體出擊. December. 09, 2020 07:25. by 金正勛記者 hun@donga.com. 美國女子職業高爾夫(LPGA)巡回賽本賽季最後壹場大滿貫賽事美國女子公開賽將從10日開始在美國得克薩斯州休斯敦冠軍高爾夫俱樂部(標準桿71桿)舉行，為期4天。 今年迎來第75屆的該大會，受新型冠狀病毒肺炎疫情的影響，自1946年開始舉行以來，首次在12月舉行，而不是6月。由於冬天日照減少，本屆美國女子公開賽前兩輪比賽首次由冠軍高爾夫俱樂部柏樹溪球場(Cypress Creek Course)和傑克兔球場(Jackrabbit Course)兩個球場聯合舉辦，後兩輪比賽將單獨在柏樹溪球場進行。 在5場大滿貫賽事中，具有最高傳統和權威的該賽事的冠軍獎金為100萬美元(約10.8億韓元)，年度球員積分也比壹般大賽多2倍。在156名參賽選手中，韓國選手達到27名。 朴仁妃(32歲)和金世煐(27歲)正在爭奪獎金王和年度最佳球員獎。截至8日，朴仁妃的賽季獎金為118.7229萬美元，以微弱優勢領先排名第二的金世煐(113.3219萬美元)，位居榜首。而在年度最佳球員獎積分榜上，領頭羊金世煐(106分)略微領先於排名第二的朴仁妃(102分)。該比賽結束後，只剩下賽季最後壹場比賽CME集團巡回錦標賽壹場比賽，因此，根據該比賽的成績，實際上可以決定各部門的排名。金世煐表達了自己的抱負，她說：“如果在US女子公開賽上奪冠，可能會更接近我所期望的目標，所以壹定要奪冠。”金世煐為了集中精力參加美國公開賽，沒有參加7日結束的得克薩斯精英賽。 世界排名第壹的高真榮(25歲)也將捍衛自己世界排名第壹的位置。根據8日發表的女子高爾夫世界排名，高真榮(平均分數7.69分)和第二名金世煐(7.38分)僅差0.31分，比上周的0.41分還要小。根據本次比賽的結果，世界排名也有可能發生變化。高真榮表示：“經受今年首場大滿貫賽事美國女子公開賽的考驗，雖然會有壓力，但會努力打好比賽。”上個月，時隔1年多參加LPGA巡回賽闐鶘錦標賽並重返巡回賽的高真榮，將以美國女子公開賽迎接個人本賽季第3場LPGA巡回賽。 此前，在該比賽上，韓國選手從1998年朴世莉開始，共獲得過10次冠軍。特別是，她們當中的許多人職業生涯LPGA巡回賽首場勝利都是用美國女子公開賽冠軍來裝飾的。包括去年的李晶恩6(24歲)、金珠嚴(39歲•2005年)、朴仁妃(2008年)、柳褻然(2011年)、田仁智(2015年)、朴城炫(2017年)等人都屬於這壹行列。2008年創下該大賽最年輕冠軍記錄(19歲11個月零17天)的朴仁妃在2013年第二次登上了冠軍寶座。以並列第二名的成績結束得克薩斯精英賽的朴仁妃表示：“大賽前預演練得很好。”李貞恩6表示：“作為衛冕冠軍，我會做好準備來參加大賽。” “新秀”時期的去年在韓國女子職業高爾夫(KLPGA)巡回賽上獲得3個冠軍的林熙貞(20歲)和本賽季在KLPGA巡回賽上獲得2個冠軍的安娜琳(24歲)等人也將首次挑戰該項賽事。

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