去海外拍攝天空後免稅購物……“無著陸國際觀光飛行”將於12日首次亮相. December. 09, 2020 07:25. by 徐亨錫 skytree08@donga.com. 受新冠疫情擴散的影響，航空旅行變得困難，各航空公司推出的“無著陸觀光飛行”將於12日在國際航線上開張。 韓亞航空和濟州航空8日表示，將於12日開始首次無著陸觀光飛行。無著陸觀光飛行是飛機起飛後在上空盤旋後返回出發地的方式，也被稱為“沒有目的地的飛行”。從10月份韓亞航空開始，濟州航空、釜山航空、T-way航空等飛越韓半島各地的國內航線受到了好評，接著又推出了國際航線旅行商品。 韓亞航空7日起開始銷售機票，首先出動的是超大型飛機A380，航班12日從仁川機場出發，經由釜山並飛往日本九州中東部的宮崎和濟州島，然後返回仁川。濟州航空推出的是從仁川機場出發，在日本九州北部的福岡盤旋後返回的航線。濟州航空的航班將在本月18日、20日、25日、27日、31日和下個月2日繼續飛行。釜山航空計劃在本月內開通類似航線，大韓航空也正在研究相關產品。 無著陸觀光飛行將經過與普通國際航班相同的出入境程序，所有乘客必須持有護照。另外，根據政府上個月推出的振興航空及免稅行業對策，每人每年可以購買600美元（酒、煙、香水另有標準）的免稅品。購買免稅品時，持無著陸觀光飛行登機牌，可以和普通海外遊客壹樣，在市內和網上免稅店購買。航空公司免稅品的銷售不能在機內進行，只能提前預訂。在機場的行動路線上，他們將與普通的國際航線乘客分離。抵達仁川機場後，無需進行新冠檢查和自我隔離。 預計國際航線的不著陸觀光飛行最遠只能飛到日本九州地區。這是因為，根據政府的方針，總飛行時間必須是2至3小時，出發地和到達地限制在仁川機場。在航空和免稅業界等，為了讓目前幾乎完全沒有國際航線定期航班的地方機場、地方免稅店和地方商圈起死回生，要求政府放棄仁川機場壹元化政策、向地方機場開放的呼聲越來越高。

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