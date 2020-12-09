美國媒體：“朝鮮今年向中國走私價值4000億韓元的煤炭”. December. 09, 2020 07:26. by 趙鍾燁 jjj@donga.com. 據分析，因聯合國制裁而被禁止出口煤炭的朝鮮今年1月至9月向中國出口了價值最多可達4.1億美元（約合4452億韓元）的煤炭。有人指出，朝鮮船只還堂而皇之地懸掛國旗航行，顯示對朝制裁存在很大的漏洞。 《華爾街日報》以對美國國務院官員的采訪和國務院提供的衛星照片為基礎，當地時間7日報道說：“朝鮮船只在過去壹年裏向中國寧波-舟山地區直接運送了數百次煤炭。”具體是在8月12日拍攝的衛星照片中，4艘懸掛朝鮮國旗的煤炭運輸船在中國寧波-舟山港附近海域與中國船舶停泊在壹起，分析認為是進行了非法轉運。 據美國政府掌握的情況，朝鮮今年前9個月共出口了410萬噸煤炭。假設以每噸80美元至100美元的價格銷售，出口額將達到3.3億至4.1億美元（約合3583億至4452億韓元）。《華爾街日報》報道稱，以美國為首的國際社會雖然對朝鮮非法轉運采取了共同監視態勢，但朝鮮船舶還是掛著國旗航行。此前，朝鮮曾采用動用外國籍船舶、更換船舶名稱、關閉船舶位置識別裝置等回避手段，但現在卻明目張膽地非法轉運。 美國方面批評說，這是中國無視聯合國制裁而發生的事情。美國國務院高層官員說：“自2017年聯合國安理會通過制裁決議以來，首次親眼目睹了從朝鮮直接向中國運送煤炭的巨大變化”，“中國和朝鮮不再為逃避制裁監視而努力偽裝。”

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