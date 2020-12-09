美國媒體：“拜登選定美國首位非洲裔人士擔任國防部長”. December. 09, 2020 07:26. by 華盛頓=常駐記者 李正恩 lightee@donga.com. 《紐約時報》等外國媒體壹齊報道說，美國當選總統拜登選定黑人四星將軍、前中央司令部司令勞埃德·奧斯汀（67歲）為新政府首任國防部長。當初被認為是有力人選的前國防部副部長米歇爾·法拉諾伊、前國土安全部長傑伊·約翰遜等人因遭遇民主黨內反對，奧斯汀迅速崛起，如果在國會獲得批準，將成為美國第壹位非洲裔國防首長。 奧斯汀1953年出生於南部的亞拉巴馬州，畢業於陸軍士官學校（西點軍校），是第壹個非洲裔參謀長聯席會議副主席及中央司令部司令。他2013年3月至2016年4月擔任中央司令部司令，與奧巴馬政府副總統、掌管伊拉克政策的拜登結下了不解之緣。特別是在此次大選中，被認為是助推拜登獲勝壹等功臣的黑人社會積極要求新內閣擁有“黑人股份”，奧斯汀打敗了原有實力候選人，成為有力人選。 奧斯汀如果就任，將帶領120萬名美軍及諸多下屬機關，並負責加強針對中國的印度太平洋地區的國防力量及軍事戰略等。不過，壹向只在野戰方面展露頭角的奧斯汀，此前並沒有經常出現在公開活動中，與媒體也不太親密，因此有人指出“明星力量不足”。也有人擔心，他對亞洲懸案的理解度也相對較低。 為使奧斯汀獲得國會批準，拜登可能要承擔不少的政治負擔。在重視控制民間軍隊的美國，要在轉業7年後才能成為國防部長。如果達不到這個條件，就要得到議會的特別豁免。特朗普政府的首任國防部長詹姆斯·馬蒂斯在退役4年後的2017年1月當選國防部長，當時國會給予特別豁免，引發了爭議。 曾被認為成為美國首位女國防部長的有力人選的前國防部副部長法拉諾伊，因在防衛產業工作履歷、曾反對從阿富汗撤軍等，遭到了民主黨內強硬自由派的強烈反對。前國土安全部長約翰遜則因拘禁、驅逐非法移民者家屬、利用無人機過度轟炸等問題受到了批評。

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