以五方色繪畫-素描相遇的“白南準”展. December. 09, 2020 07:26. by 金民 kimmin@donga.com. “今年年初去美國洛杉羈的弗裏茲藝術博覽會壹看，白南準的作品得到了比國內更高的價值。” 這是從3日開始舉行“白南準”展的首爾李安畫廊代表安惠玲(音)的話。安代表說：“開始視頻藝術的白南準是像波普藝術的創始人安迪•沃霍爾壹樣重要的作家，但至今我們還不太了解他，真是令人惋惜。” 此次展覽匯集了白南準(1932∼2006年)先生的27幅作品，平面作品所占比重相對較大。畫布6幅，版畫10幅。在這裏可以看到在電視調整畫面等五方色背景上畫的《無題》(1994年)或以雕塑作品為基礎的版畫《進化、革命、決議》(1989年)等。在繪畫作品中，漢字、韓文、羅馬字等文字的活用尤為突出。 安代表說：“比起裝置藝術作品，更容易收藏的繪畫作品在海外也很受歡迎”，“漢字和韓文也被認為是有趣的要素。” 當然，還可以看到白南準的視頻碎片。展廳地下設置的《Volta》是安代表收藏了25年的作品。 “《Volta》是從詹姆斯•科漢畫廊購買後壹直放在家裏的餐桌旁的作品。因為非常喜歡白南準，所以在他去世的那天，還舉行了‘追悼儀式’，把我所擁有的作品之火全部熄滅，然後打開。《Volta》因為個人喜愛，所以不想銷售。” 在成為畫廊館長之前，安代表曾是壹名收藏家，從2007年畫廊開館前開始，她擁有的白南準的裝置作品就有9件。安代表說：“如果是真正的收藏家，就應該收藏在美術史上已享有穩固地位的白南準先生的壹幅作品。” 安代表表示，“國內收藏家唯獨對故障等話題反應敏感。有必要放開膽子。” “美國作家丹•弗萊文的作品在熒光燈破碎或壽命結束時，也需要在當地訂購並換掉。我也親自做過，所以了解。比霓虹燈和熒光燈壽命更長的顯像管現在是不是可以稍微讓人減輕壹點擔憂？” 展示會將持續到明年1月16日。

한국어