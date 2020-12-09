單方面處理放棄政治中立的公調處法，是反民主的暴舉. December. 09, 2020 07:26. . 共同民主黨昨天在國會法制司法委員會上接連召開案件協調委員會和全體會議，通過了《高層公務員犯罪調查處（公調處）法》修改案。修正案提交法司委僅過壹天，就如同軍事行動壹樣強行推進。執政黨計劃在今天的全體大會上不顧在野黨的反對，強行處理《公調處法》。“國民的力量”黨批判道：“這是韓國民主主義敲響喪鐘的日子。” 最新公調處法的核心是在公調處長候選人推薦委員會上剝奪在野黨的否決權。該條款是執政黨在去年《公調處法》協商過程中承諾的“保障公調處中立性的最低限度的安全裝置”，但如今卻自己推翻了這壹條款。如果《公調處法》經由全體會議並付諸實施，公調處長最終很有可能選定符合青瓦臺和執政黨口味的親政府傾向人物。公調處壹旦成立，就可以從檢察機關和警方手中接手重復調查的事件，成為集檢警於壹體的最高層司法機關。如果這壹最高權力機關的首長只顧著看有權任命者總統的眼色，那麽監督“活著的權力”的《公調處法》的立法宗旨只能褪色。 公調處法的另壹個毒素條款也是問題。將公調處檢察官的資格條件從“10年以上”律師放寬到“7年以上”，其任期也從3年延長到7年，這引發了爭議。很難避免被人指出，政府把經歷較短的民律律師等親政府傾向人士大舉投入到公調處檢察官崗位上，並暗示了將長期按政權意願控制公調處的構想。 案件協調委員會規定協調意見最長可達90天，但執政黨卻利用多數議席召開案件協調委員會，僅90分鐘就通過了《公調處法》。會議完全以不公開方式進行。這是從壹開始就沒有考慮進行有深度的法案審議和朝野間意見協調。緊接著召開的法司委全體會議上，從法司委員長尹昊重宣布開議到通過，僅用7分鐘就壹瀉千裏地結束了。這是徹底拋棄法案討論等審議最起碼形式步驟的反民主暴舉。 文在寅總統前天表示，“希望此次定期國會能出臺公調處”，執政黨隨即開始了立法狂奔。這樣壹來，擁有174個議席的執政黨難免要受到指責，不要說去牽制政府，發揮的就是執行青瓦臺下命立法的下屬機構的作用。執政黨正在強行通過符合親文（在寅）支持者口味的立法，試圖使支持率回升。但是，必須銘記，過去軍事政權中才會出現的立法暴舉，可能會加速民心對政府和執政黨的背離。

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