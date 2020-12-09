請記住驢子. December. 09, 2020 07:26. . 文學有時是對社會弱者的迫害記錄。被稱為法國伊索寓言的讓•德拉方丹的《患疫病的動物》作為迫害的記錄毫不遜色。特別是在像現在這樣無法控制病情的情況下發生的迫害的記錄或諷刺。 動物們正被瘟疫折磨得死去活來。他們認為瘟疫是上天賜予的蜜蜂。雖然這是錯誤的解釋，但這是把某人當作替罪羊。動物之王獅子召集會議就是出於這種原因。獅子表示，只有把犯過最大罪的動物作為祭品獻出去，才能穩定病情，並表示要先坦白自己的罪行。他稱自己吃了沒有任何過錯的羊，甚至吃了牧羊人，並提議如果有必要，自己將成為犧牲品。於是狐貍對獅子說：“大王您沒有錯，試圖淩駕於笨羊或動物之上的過分的牧羊人有錯。”其他動物拍手贊同那句話。老虎、熊、野豬、狐貍、狼等肉食動物也以這種方式脫罪。 最後輪到驢子了。驢子坦白說，因為太餓，曾到修道院草地啃過草。這時狼勃然大怒。“妳說什麽？吃了別人的草嗎？”狼說驢犯下了侵犯神聖私有財產的最大罪。其他動物也贊同這種意見。就這樣驢子就成了犧牲品。也就是說，他們用偽善和自欺欺人讓驢成為犧牲品並祭獻出去。 故事就這樣結束了。“根據妳的強大和軟弱，法庭將判決妳無罪或有罪。”雖然寓言似乎過於冷嘲熱諷地描寫社會，但人類的歷史卻離不開強者們把沒有力量的社會弱者當作替罪羊的集體暴力。文學時不時喚起和哀悼那頭驢，那只替罪羊，並主動提出法國學者勒內•吉拉爾所說的“迫害的文本”。

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