新羅女性也喜歡圍棋……慶州44號古墓中出土200多顆圍棋棋子. December. 08, 2020 07:40. by 金民 kimmin@donga.com. “這次發掘的文物中最有意思的是圍棋棋子。古墓的主人公應該是女性，也就是說圍棋在新羅時期也不是男性的專有物。” 7日在網上舉行的記者招待會上，文化遺產廳國立慶州文化遺產研究所研究員沈賢哲如是說。當天的座談會是介紹慶北慶州市藍井地區(今皇吾洞、皇南洞、仁旺洞壹帶)新羅古墳群44號墓發掘成果的座談會。在該墓穴中，金銅冠、金環等裝飾品、以及石臼、杵、雲母等與圍棋棋子壹起被發掘出來。 據推測，44號墓的主人公是身高150厘米左右的新羅最高階層的女性。四排編織金、銀、玻璃珠後系上勾玉(韓國古代首飾之壹)的胸掛，是只有在天馬冢等最高階層的墳墓中才能確認的設計。另外，由於金銅冠、耳環、手鐲等裝飾品較小，很有可能是未成年人。 據推測，這是壹種直徑1~2厘米、厚0.5厘米左右的小石頭，沒有加工過的痕跡，應該是直接采集了天然石。 國立慶州文化遺產研究所學藝研究師全京孝表示：“三國史記和三國遺事中，有很多擅長在新羅下圍棋的人，因此有傳聞說在中國派了使臣”，“統壹新羅時代的孝成王在登上王位之前，也有與親近的人下棋的記錄。” 此前，新羅時代的圍棋棋子只在皇南臺冢南墳、天馬冢、金冠冢等最高階層男性的積石冢木槨墓中出土。雖然歷史記錄中沒有只有男性下圍棋的說法，但從期間的發掘結果和傳統觀念來看，圍棋被認為是男性的專有物。但是，通過此次發掘，可以解釋為新羅女性也下過圍棋了。 另外還發現了數十件用吉丁蟲的翅鞘疊成的裝飾品。用2個綠色和金色光澤的吉丁蟲翅膀疊成水滴狀，邊緣用金銅板固定。吉丁蟲在三國時代曾廣泛棲息於東亞地區，但目前在韓半島是瀕臨滅絕的生物。據推測，該裝飾品可能被用在馬具上。 44號墓的發掘工作還沒有結束。國立慶州文化遺產研究所所長李鐘勛(音)表示：“將確認副葬櫃中層層堆積的文物的真面目，復原積石冢木槨墓的結構和建造過程，並公開其結果。”

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