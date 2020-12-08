美國國會超黨派強化“牽制中國”…… 韓國不再是“私營企業的事情”. December. 08, 2020 07:40. . 美國國會制定的2021財年國防授權法案中，新設了旨在牽制中國的“太平洋遏制構想”項目，分配了22億美元（約合24000億韓元）。該法案還規定，對於使用華為、中興等中國企業的第5代（5G）技術的國家，應重新考慮美軍兵力和裝備的部署。在拜登政府上臺之前，美國國會要求針對中國采取更加強硬的應對。 美國國會超黨派制定的此次授權法案要求政府制定應對中國軍事崛起的大規模軍事力量防範增強計劃，同時要求盟國事實上也加入中國包圍網。美國國會每年都在各個領域提高牽制中國的力度。這次也是與政權交替無關，要求政府制定周密的軍事戰略。 拜登政府的中國政策雖然還沒有具體化，但很多人預測，與特朗普政府的突發性、單方面的應對不同，可能會采取制度性、多方面的接近。即便如此，也不會改變把美國利益放在首位的鷹派基調。當選總統拜登標榜“為中產階層服務的外交政策”。他還表示，不會急於取消特朗普執政時期對中國征收的關稅，並有意將其用作今後處理中國的杠桿。 在提倡首腦間直接交易和雙邊談判的特朗普政府時期，反而有不少分析人士認為美中關系會發生戲劇性的轉變。但在以規範和價值為先導的拜登政府，美中對抗很有可能因長期趨勢而變得慢性化。而且拜登式重視同盟的政策很有可能認為盟國的參與是理所當然的。此次將美軍部署和中國產技術相聯系的《國防授權法》可能只是開始。 此前，韓國政府對美國提出的排除華為的要求表示：“這是民間企業決定的事情，很難直接參與。”與宣布趕走華為的英國和澳大利亞、承諾加強保安的日本相比，韓國表現得十分放松。其中還包含著美中矛盾不會壹直持續下去的茫然的期待。但是，這種樂觀情緒現在應該收起來了。韓國不能再成為觀望者、政府也不能把這件事歸為“企業的事情”的時間節點正在到來。

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