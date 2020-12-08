領導者的最可怕敵人. December. 08, 2020 07:40. . 1812年6月24日，據壹名目擊者說，壹支從未見過的燦爛的軍隊開始了進軍。他們是拿破侖指揮的侵略俄羅斯軍隊。兵力最少為30萬人。不僅是法國，從處於拿破侖統治下的歐洲多個國家征集到的歐洲聯合軍也包括在內。 輝煌燦爛的軍隊在俄羅斯的土地上淒慘地沒落。超過20萬人死亡。拿破侖抵達立陶宛維爾紐斯後，立即燒毀了所有軍旗，並和少數護衛兵壹起率先逃往巴黎。理由是為了防止可能在巴黎發生的軍事政變。他剛走，氣溫驟降，留下的士兵束手無策，凍死了。此時雖然距離拿破侖徹底沒落還有3年時間，但歷史學家們卻認為拿破侖的命運已由俄羅斯遠征的失敗決定。 “請小心。俄羅斯的土地會吞噬妳們的軍隊。”俄羅斯人經常說，自己最好的武器就是俄羅斯的廣闊及其本身。再加上酷暑和寒冷，大多數是農民的俄羅斯人經常在保衛自己的國家和土地上發揮出非常的獻身精神和團結力。 拿破侖不可能不知道這些因素。但是為什麽如此危險地遠征呢？拿破侖實現的帝國還不完整。他認為征服的國家缺乏忠誠心的原因，是英國和俄羅斯的存在。他判斷，如果這兩個國家繼續存在並沖動行事，自己的帝國就不會停止不安的反叛之心。 就算這壹判斷是正確的，但拿破侖試圖用戰爭來解決問題是個失誤。因為以當時的軍事力量，征服俄羅斯是毫無道理的。拿破侖也知道這壹點，他內心的恐懼引發了多次失誤，損失翻了幾番。 這是沒有效果的方法，但偉大的獨裁者卻執著於這壹解決方案。權力會把自己疏外。然後用自己曾經成功的方式來毀滅自己。對於領導人來說，最可怕的敵人就是自己的權力。 歷史學家

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