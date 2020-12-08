朴軫永打造的“NiziU”組合在日本壹出道就引起大轟動. December. 08, 2020 07:41. by 東京=金範錫 常駐記者 bsism@donga.com. 韓國JYP娛樂公司和日本索尼音樂攜手推出的9人組日本女子組合“NiziU”壹出道就在日本掀起了旋風。雖然組合成員都是日本人，但選拔及培養過程都是以K-POP方式進行的，因此有評價認為“韓流的本土化正在形成”。 2日發售的NiziU的出道單曲《Step and a step》在發行第壹周就售出30萬張以上，有望在8日發表的日本著名音樂排行榜“Oricon”周單曲排行榜上登上榜首。NiziU的專輯銷售量在日本大眾音樂史上在女子組合出道曲中高居第2位。 NiziU的人氣在線下也能感受到。上周，東京代表性旅遊景點東京晴空塔為了慶祝NiziU的出道，在3天內用組合的象征色彩虹色實施了燈飾。東京的代表性繁華街新宿站內被NiziU的海報所覆蓋。平均收視率超過40%的日本代表性年末廣播NHK《紅白歌會》破例決定讓剛出道的NiziU出演。前外務省外務審議官田中均最近還在有關韓日關系的專欄中把NiziU描述為改善韓日關系的象征。 NiziU是在JYP娛樂公司在日本進行的選秀中選拔9名日本人後，經過“韓國式”訓練後誕生的。雖然“硬件”是J-POP，但“軟件”內核是K-POP。繼歌手直接進軍(第壹次韓流)、引進外國成員(第二次)之後，這次又被評價為韓流本土化(第三次)事例。有評價認為，韓國K-POP培養體系不再止步於偶像歌手的進軍，而且以刀群舞、完成型偶像為代表，其本身已經登陸日本。 對此，“K-POP標桿管理”也在出現。日本男性新人偶像組合“Snowman”最近以韓國作曲家的歌曲展開活動，全面展示了刀群舞等K-POP風格。男子偶像組合企劃公司“傑尼斯”像韓國企劃公司壹樣，在YouTube上接連公開了MV和表演視頻。Oricon副社長名畑俊哉對東亞日報表示：“最近K-POP不僅僅停留在K-POP上。成員們的國籍也多種多樣，積極接納美國流行音樂市場的音樂等，已經全球化(不僅是日本)，還受到了世界市場的關註。”

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