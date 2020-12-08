孫興慜攻入25米遠的雷霆世界波助球隊重回榜首，“今天不能再謙虛了”. December. 08, 2020 07:41. by 鄭允喆 trigger@donga.com. “我今天不能再裝謙虛了，雖然我很想說這是個運氣球，但如果再這麽說，別人會說什麽呢。” 在英格蘭足球超級聯賽(EPL)的代表性對手托特納姆熱刺隊和阿森納隊的“北倫敦德比”中，孫興慜(28•托特納姆熱刺隊)攻入壹粒夢幻般的進球，臉上始終掛著微笑。雖然平時被評選為受勛選手，但壹直表現出低調姿態的他，當天卻表現出了強烈的自豪感。他在接受球隊采訪時說：“在比賽之前上傳到社交網絡服務(SNS)上的我們隊過去與阿森納隊的精彩視頻中，我的進球沒有入選。希望我今天進球的場面能夠被使用壹輩子。” 7日，在英國倫敦托特納姆熱刺體育場舉行的與阿森納隊的英超主場比賽中，孫興慜攻入了“精彩絕倫的進球”。上半場第13分鐘，孫興慜接到哈裏•凱恩的傳球後開始帶球突破，在點球區左側附近，他試圖了壹腳右腳搓射。皮球劃了壹條完美的曲線飛行約25米後竄入了對方球門。為了防止雷霆般的射門，身高190厘米的阿森納門將貝恩德•萊諾奮不顧身地撲了過去，但未能阻止皮球進入網內。這是孫興慜在對陣阿森納隊的比賽中攻入的第3粒進球(包括英超、杯賽在內)。托特納姆熱刺隊賽後在推特上上傳了這壹場面，並留言稱“這個進球絕對不會被忘記”。 得分位置是孫興慜多次進球後被稱為“孫興慜區域”的地方。小時候，他每天和父親壹起在禁區外圍左右兩側反復練習200次射門，以此來提高得分能力。孫興慜表示，“這是我在進行多次練習的位置上攻入的進球。我們隊的第壹個得分機會轉化為進球，感到非常高興。”孫興慜進球後，托特納姆熱刺隊主教練何塞•穆裏尼奧向坐在觀眾席上的兒子轉過身，展開雙臂慶祝，他說：“兒子的表情也很吃驚。這是壹個驚人的進球。”英國廣播公司(BBC)也評價說：“這是‘世界級明星’孫興慜展現出的夢幻般的終結方式。” 托特納姆熱刺隊在上半場第46分鐘攻入凱恩打進本隊第二粒進球，憑借本場攻入1球和助攻1球的孫興慜的耀眼表現，球隊以2比0戰勝阿森納隊(第15位)，再次登上了聯賽榜首位置。孫興慜本賽季英超聯賽已攻入10粒進球(包括歐聯杯等在內共13球)，連續5個英超進球數達到兩位數。美國ESPN FC通過推特表示：“孫興慜的個人進球數與阿森納隊本賽季全隊的進球數(10球)壹樣。”繼多米尼克•卡爾伯特-勒溫(埃弗頓•11球)之後，孫興慜排在聯賽射手榜第二位。 孫興慜表示：“因為這是與阿森納的同城德比，所以想在進球機會到來時，給球迷壹個明確的結局。”同時，以北倫敦地區為紐帶的熱刺隊和阿森納隊的比賽不僅是球員，球迷也展開了激烈的神經戰。為了防止夜間發生的暴力事件，倫敦北部的德比通常在白天舉行。過去效力於托特納姆熱刺隊的李榮杓表示：“在托特納姆的俱樂部會館不能穿紅色(阿森納的象征色)衣服。在托特納姆的聖誕節派對上，聖誕老人的帽子也是藍色的”，說明了兩隊之間強烈的競爭意識。 在新型冠狀病毒肺炎疫情下，托特納姆熱刺隊當天時隔9個月進行了允許部分觀眾入場的比賽(2000人入場)。托特納姆熱刺隊的主場球迷在痛快的壹擊之後，為下半場第43分鐘被替換下場的孫興慜起立鼓掌。孫興慜表示：“我們的球隊和球迷配得上比3分更多的東西”，“雖然賽場上只有2000名球迷，但是助威聲好像比2萬名觀眾還要大。”

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