美國議會就牽制中國構想制定2萬億韓元國防預算. December. 08, 2020 07:41. by 華盛頓=李政恩 常駐記者 lightee@donga.com. 美國議會在包含2021會計年度國防預算案的《國防授權法(NDAA)》法案中新設了“太平洋地區構想(Pacific Deterrence Initiative)”項目，並分配了22億美元(約2.38萬億韓元)預算。事實上，美國新設了針對中國的國防預算，這預示著明年1月拜登政府上臺後，美國將繼續采取強硬的對華政策。 據《華盛頓郵報》(WP)6日(當地時間)透露，參眾兩院提出的NDAA法案中，關於印度太平洋地區的部分增加了“太平洋遏制構想”項目。法案規定，國防部長要制定包含地區內美軍駐紮兵力現代化及強化方案的計劃，並與印度太平洋司令部進行協商，在2021年2月15日之前向議會提交包含上述內容的報告書。法案明確規定：“這壹構想是為了強化美國在印度太平洋地區的威懾力、國防力和準備態勢，並為了確保區域內同盟及夥伴國家，執行優先考慮的活動。” 如果該法案得以實施，美國為了提高在印度太平洋的威懾力，很有可能不縮減駐韓美軍，而是維持下去。另壹方面，也有分析認為，美國向韓國施壓，要求韓國加入反華聯合陣線。

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