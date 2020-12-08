韓國政府將向2000萬戶家庭普及電動車充電器 . December. 08, 2020 07:41. by 具特敎 kootg@donga.com. 韓國政府推出了推進碳中和的戰略，其內容包括到2050年為止向全國2000萬戶家庭普及電動車充電器等。這些資金將通過籌集新的氣候應對基金來調劑。但有人指出，在沒有具體費用計算和政策手段的情況下，只提出大框架的方向，有可能加重企業的不確定性，或只是宣言性水平的路線圖。 主管經濟的副總理兼企劃財政部長洪楠基7日在政府首爾辦公大樓發表《2050碳中和實現戰略》時表示：“如果碳中和是不可避免的課題，那麽為了我們下壹代，應該果斷地采取先發制人的措施。”碳中和是將溫室氣體排放量和吸收量相等，使凈排放量變為“零”。 政府提出了三大政策方向：經濟結構的低碳化、新希望低碳產業生態系統的形成、向碳中和社會實現公正轉換。 首先是著手打造把碳排放量占據絕對的內燃機車輛轉換為電、氫汽車等環保車的基礎。到2050年為止，將向全國2000萬戶家庭普及電動車充電器，在各主要據點設置2000多個氫氣充電站。鐵路、船舶也為了轉換為無碳燃料而引進環保革新技術。對新建築實施適用加強標準的“零能源建築”義務化，最大限度地減少能源的使用。 同時，政府還制定了培育充電電池和生物等低碳新產業、搶占世界市場的目標。到2050年為止，將把目前處於小規模實證階段的綠色氫氣的比重提高到全體氫能的80%以上。綠色氫氣是在電解水的過程中獲得的氫氣，沒有二氧化碳等汙染物質。 政府為了實現三大政策，將新設氣候應對基金（暫稱）。該基金將用於支援碳中和相關投資和因碳中和轉變而受害的產業或勞動者。政府將綜合研究稅制、負擔金、排出權交易制等，籌措財源，並將從明年起開始相關研究工作。 部分人指出，政府只是提出了抽象的目標，並沒有出臺具體的財源籌措方案和政策手段，只會引起企業的混亂。當天，洪楠基就實施碳稅、上調柴油稅和電費等問題表示，“這是應該進壹步研究的課題”，沒有給出明確答案。 首爾大學環境研究生院教授洪鐘浩（音）指出：“如果減少內燃機，那麽是10年後全面退出，還是提高油類稅，引導環保車等，並沒有具體的方案。”產業研究院最近推測，如果推進到2050年實現碳中和，制造業生產最多將減少44%，雇傭將減少134萬人。

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