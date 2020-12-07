被認定有組織地毀滅證據的核電站調查，不要再説三道四. December. 07, 2020 07:55. . 4日，牽涉決定提前關閉月城1號核電站，刪除了青瓦臺報告文件的兩名產業通商資源部公務員被拘留。他們在去年12月與監查院監查官面談的前壹天即周日深夜來到辦公室，刪除了444個相關文件，對於這種行為，法院認為有組織地毀滅證據的可能性很大。 此前，執政黨對繼監查院監查後檢察機關對核電站進行調查表示強烈反對，稱“這是檢察機關試圖幹涉政府重要政策的嚴重濫用檢察權行為”。執政黨主張，因此，應該更加強有力地推進檢察改革，主導濫用檢察權的檢察總長尹錫悅應該辭職。在執政黨看來，對於文在寅總統作為大選公約提出的、就任後又作為重要政策推進的脫核電政策，有所謂的“政治檢察”在帶頭進行詆毀。 兩名產業部公務員被拘留的原因，是隨意銷毀在執行政府政策過程中形成的重要文件，妨礙監查院的監查，犯下了違法行為，而且有可能毀滅證據。檢察機關的調查也是從監查院在監查過程中確認的文件銷毀行為等以發送調查參考資料的形式實際上委托調查開始的。文件裏究竟是什麽內容，需要在休息日深夜抓緊時間大量銷毀？調查並確認其背後有誰，是不管是監查院還是檢察機關作為司政機關應盡的責任。 不管是總統公約還是重要政策，在法律的框架內合法推進，這才是法治。因為是大選勝利後履行包含國民意願的公約的政府核心政策，所以即使有非法行為也不要動壹根毫毛，要保持沈默的認識，才是政治權力掩蓋私法的破壞法治行為。執政黨主張檢察機關想要爬到當選總統的頭上，但實際上是權力淩駕於法律之上的時代錯誤觀點。 甚至壹些執政黨人士聲稱，法院批捕是“濫用司法權濫用”。共同民主黨議員禹元植前天在臉書上指責稱，“監查院為了將政權逼入絕境，甚至法院也支持了檢察機關的行為，這實在令人遺憾”，稱這是濫用司法權。這是典型的分幫結派式陣營理論：如果違背政權的意願，那麽無論是監查院、檢察機關還是法院，首先要臭罵壹通。最近的民心離叛，正是出於以民主化勢力自居的執政黨反而無視作為民主主義基本的法治的行為。不要總是想阻撓檢察機關的調查，而是應該表現出懂得區分政策正當性和非法行為、具有執政勢力樣子的姿態。

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