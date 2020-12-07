特朗普幕僚們的大逃亡，短暫權力的苦澀背影. December. 07, 2020 07:55. by 華盛頓=常駐記者 李正恩 lightee@donga.com. 上周，美國白宮戰略溝通局局長阿裏薩·佩拉辭職的消息在華盛頓受到了關註。佩拉曾擔任副總統彭斯的發言人、國防部發言人等職務，是3年多來對外傳遞特朗普政府信息的主要參謀之壹。這壹人物的辭職，被認為是“白宮大逃亡”正式開始的信號。 據說，佩拉計劃不久後開辦政治和國防領域的咨詢企業。佩拉在辭職的辯詞中表示，“為至今為止所做的漂亮行為感到驕傲”，但在距離明年1月20日正式權力交接還有6周的情況下提交辭呈，聽起來並不真實。更何況，其所侍奉的特朗普總統至今仍未承認總統選舉失敗。 壹直在白宮防控冠狀病毒工作組任職的顧問斯科特·阿特拉斯也在大致相同時間裏向特朗普總統遞交了辭職信。他是親特朗普的人士，雖然是醫療專家，但他貶低戴口罩的重要性，稱關閉學校的行為為“歇斯底裏之舉”。美國國防部在上個月國防部長馬克·埃斯珀走人後，負責政策的副部長、負責情報的副部長等高層軍隊人士相繼辭職。 面對記者“主要參謀難道不應該無論如何都留守到最後壹刻不是嗎？”的提問，特朗普政府壹名官員表示：“反正再過壹個月左右，都要成為失業人士，都想著盡快和特朗普總統保持距離，好找到新的職業。”派遣到白宮工作的另壹個部門官員的話也大同小異。特朗普總統還在主張在總統選舉中獲勝，因此難以明目張膽地準備出去，但似乎大家都在暗中尋找下壹份工作。他說：“雖然部門裏有派遣公務員回去的地方，但政務職人士卻接二連三地成為無業者”，“氣氛非常不安。”大家都說彼此處境相似，很難指責對方是“背叛”。 隨著白宮人士的逃離，白宮西翼將以更快的速度空下來。本來就亂七八糟的特朗普政府的跛腳鴨現象也會加速發展。但是，對於生計攸關的人來說，這又算什麽要緊事呢？各自逃生的競爭已然開始。據說，他們主要覬覦的是州議會或華盛頓的智庫、咨詢公司。而且還是局限在共和黨傾向的機構。業務領域相同的同事之間的競爭非常激烈。據美國有線電視新聞網（CNN）報道，大部分這樣的職位到明年1月份就會結束招聘。部分參謀可能已在抱怨：“因為總統的不服（選舉結果）宣言，錯過了尋找更好的工作的時機。” 留到特朗普總統任期最後的參謀大部分都是特朗普的忠仆。他們不顧媒體的嚴厲批評和沸騰的輿論，按照他的要求推行了無理的政策。其中有不少人士因為撒謊、詭辯和無視法律秩序的各種行政措施令美國人感到厭倦。 這樣積累的話和行動會成為記錄，會跟隨他們很久。難道他們不知道，把它們正當化的權力的甜蜜，終究只是壹瞬間的事情嗎？這不僅僅是美國的故事。

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