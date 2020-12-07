《時代》周刊首次評出“年度兒童”，15歲發明家贏得這壹稱號. December. 07, 2020 07:55. by 申亞衡記者 abro@donga.com. 美國時事媒體《時代》把以“兒童發明家”而聞名的吉坦賈莉•拉奧(15歲)選定為“年度兒童”。《時代》周刊從1927年開始，在過去的90多年裏每年都會發表“年度人物”，但以兒童和青少年為對象的“年度兒童”評選尚屬首次。拉奧從全美各地響當當的5000名8~16歲孩子中脫穎而出，當選“年度兒童”。 3日(當地時間)，拉奧的照片成為封面的《時代》周刊14日最新壹期中，刊登了作為人權運動家活躍的演員安吉麗娜•朱莉(45歲)采訪她的報道。拉奧發表獲獎感言說：“我制作的裝置和節目不僅能解決世界的問題，還想給別人帶來靈感”，“雖然在電視上把年紀大的白人男性描寫成科學家，但是我想讓他們知道，如果我能做到的話，誰都可以做到。” 拉奧目前居住在美國西部科羅拉多州丹佛市，在認識到利用社交媒體在學校內的欺淩和排擠問題非常嚴重後，開發出了事先感知網絡暴力信息的應用程序“Kindly”。2017年，她發明了利用碳納米管感應器可以簡便地檢測出自來水中的鉛含量的便攜裝置，從而名聲大噪。 通過這項發明，拉奧在大企業3M主辦的“年輕科學家競賽”中獲得2.5萬美元的獎金，並獲得了美國最年輕科學家的好評。

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