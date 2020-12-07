駐韓美軍司令會見青瓦臺國家安保室第壹次長，討論移交作戰權等問題. December. 07, 2020 07:55. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 據悉，駐韓美軍司令羅伯特·艾布拉姆斯最近與青瓦臺國家安保室第壹次長徐柱錫會晤，集中討論了移交戰時作戰指揮權問題等韓美同盟懸案。有分析人士認為，艾布拉姆斯壹直聲稱在現政府任期內“難以移交作戰指揮權”、說話不太中聽，他在卸任前夕卻接連會見韓國政府高層相關人士，就駐韓美軍訓練條件等韓美之間分歧問題持續進行下定決心的發言。 據政府消息人士6日透露，艾布拉姆斯上個月底與徐錫柱面談時，就現政府任期內變得撲朔迷離的作戰指揮權移交推進情況和為作戰指揮權移交作準備的未來聯合司令部運用第二階段（FOC，完全運用能力）檢驗時間等懸案交換了意見。美國方面在10月舉行的韓美安保磋商會議上，對明年實施“完全運用能力”的檢驗表示為難。艾布拉姆斯壹直表示，考慮到韓國軍隊的戰鬥準備態勢等，明年也很難移交戰時作戰指揮權。 據悉，艾布拉姆斯對原定上個月16日在慶北浦項市壽星射擊場進行的駐韓美軍阿帕奇直升機射擊訓練被擱置壹事，也向徐柱錫表示了憂慮。上個月23日，艾布拉姆斯首先提出要求，與韓國國防部徐旭進行了非公開會晤。 韓國軍方內外認為，隨著美國太平洋陸軍司令拉卡默拉被任命為下任駐韓美軍司令，即將卸任的艾布拉姆斯正在廣泛地會見韓國政府高層有關人士。作為原則主義者的他向韓國政府負責官員傳達了壹段時間以來對於韓國軍隊的訓練準備狀態和駐韓美軍訓練條件等顯現的問題意識。某消息靈通人士表示：“這反映了在退休走人前壹吐為快的意誌。”

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