“獎杯是我的”，朴仁妃-柳簫然-高真榮誰將最終問鼎？. December. 07, 2020 07:55. by 金正勛記者 hun@donga.com. 朴仁妃(32歲)和高真榮(25歲)在美國女子職業高爾夫(LPGA)巡回賽得克薩斯(VOA)精英賽上，在前3輪結束之後保持領先位置。 “高爾夫女皇”朴仁妃6日在美國得克薩斯州德科洛尼老美高爾夫俱樂部(標準桿71桿)舉行的比賽第3輪比賽上，抓住3支小鳥球，吞下1個柏忌，打出低於標準桿2桿共69桿的成績，並以中間合計低於標準桿4桿的成績占據並列第壹。朴仁妃以賽季獎金106.652萬美元(約11.5萬億韓元)緊追該部門第壹名金世煐(113.3219萬美元)，如果此次比賽她奪冠，將追加26.25萬美元(約2.8萬億韓元)的獎金，奪回獎金榜首位。(壹旦奪冠)年度最佳球員積分也將達到120分，超過金世煐(106分)，成為該領域的領頭羊。很長時間內獎金及年度最佳球員積分排名第壹的朴仁妃早前將領先位置讓給了上個月在LPGA巡回賽鵜鶘錦標賽上奪冠的金世煐。金世煐沒有參加此次比賽。 世界排名第1位的高真榮當天抓下3支小鳥球，吞下2個柏忌，打出低於標準桿1桿共70桿的成績，並以中間合計低於標準桿3桿的成績，落後領先者1桿，位居並列第4位。70周以來壹直占據世界排名第壹位置的高真榮(平均分數7.79分)目前落後金世煐的7.38分0.41分。高真榮為了獲得賽季第壹個冠軍頭銜和參加賽季最後壹場比賽的CME積分，迫切需要冠軍。 另外，時隔10個月重返LPGA巡回賽的柳簫然(30歲)本輪沒有吞下壹個柏忌，抓下6支小鳥球，創下“當日最佳”成績，與樸仁妃壹起並列排在第壹。柳簫然自2018年6月梅耶爾精英賽後，時隔2年半，將再次挑戰LPGA巡回賽冠軍。

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