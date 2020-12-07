6小時→1小時→5分鐘...診斷檢測變得更快更方便. December. 07, 2020 07:56. by 金民秀記者 reborn@donga.com. 傳染病診斷起到快速識別感染者、早期阻止擴散的防疫核心的作用。在新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)全球性大流行的狀況下，韓國的防疫政策受到世界性的關註，這也可以說是得益於迅速的診斷檢測。2日(當地時間)，英國在世界上首次認可了阿斯利康制藥公司的新冠肺炎疫苗，對疫苗接種的期待感有所提高，但是迅速、準確的診斷檢測技術仍然非常重要。因為，如果要經過疫苗生產、購買合同、流通等程序，至少需要幾個月的時間。 壹般的新冠病毒檢測法“實時聚合酶鏈式反應(RT-PCR)”是從患者的唾液、鼻子、喉嚨等處提取檢體後，數次復制病毒DNA，大規模增加特定病毒的基因後，如果實際病毒基因增加，就判定患者感染。準確度約為97%，但缺點是出檢測結果需要6個小時。 科學家們正在研究劃時代地減少檢測時間和費用的方案。國軍醫務司令部國軍醫學研究所責任研究員盧景泰(音)研究組開發了名為“逆轉錄環介導等溫擴增法(RT-LAMP)”的技術。RT-LAMP與RT-PCR相似，從患者的唾液、鼻子、喉嚨等處提取檢體後，識別特定新冠病毒的基因，辨別是否感染。但與RT-PCR通過加熱和冷卻的溫度變化來增加基因不同，RT-LAMP可以在55~72攝氏度之間的同壹溫度下增加基因，可以在1小時內診斷成功。該技術還擁有“新冠病毒相關1號專利”的稱號。上個月，RT-LAMP被采納為巴拉圭機場的現場診斷法。 還出現了利用CRISPR基因剪刀確認感染與否的診斷方法。CRISPR基因剪刀是從含有生命體信息的DNA中切除誘發遺傳疾病的特定部位的堿基進行矯正的技術。美國舊金山加利福尼亞大學診斷檢查醫學科教授查爾斯•奇伍團隊開發出了用CRISPR基因剪刀識別新冠病毒時，在切斷該基因的同時，生成熒光分子信號，從而判斷是否感染的技術，並發表在國際學術雜誌《自然-生物技術》上。 今年獲得諾貝爾化學獎的美國伯克利加利福尼亞大學教授珍妮弗•達烏德納上月12日表示，開發出了利用CRISPR基因剪刀，在5分鐘內就能確認感染與否的診斷法。利用基因剪刀技術的診斷方法的優點是無需高價的實驗設備，在家也可以方便地進行檢測。 美國還引進了利用塑料管上黏著的唾液來分辨感染與否的唾液診斷法。與現有的檢查法不同，疑似感染者可以不直接接觸醫療人員。美國食品和藥物管理局(FDA)早在4月份就批準了該診斷法的緊急使用。還有捆綁多名檢體壹起檢查的聚合檢查法和利用血液在10多分鐘內便能知道結果的抗體檢查法、用X線拍攝肺部，找出無癥狀確診者的計算機斷層掃描(CT)檢查法等。 隨著診斷檢測法的進化，相關市場也將大幅增長。美國市場調查企業“全球市場觀察者”預測，世界新冠病毒診斷檢測工具市場規模將從今年的33億美元(約3.6531萬億韓元)，到2026年增長到85億美元(約9.4095萬億韓元)，年均增長高達17.3%。

한국어