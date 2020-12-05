文在寅總統的支持率為39%……上任後最低谷. December. 05, 2020 07:40. by 李恩澤 nabi@donga.com. 文在寅總統的支持率（履行職務的肯定評價率）跌至就任以來的最低值39%。特別是，曾起到現政府誕生核心作用的中立層的支持率下降到了32%。 2日公布的韓國蓋洛普民意調查結果顯示，在“總統職務履行評價”中回答“做得好”的占39%，與歷史最低值持平。以韓國蓋洛普為準，文在寅總統在去年10月第三周（前法務部長曹國辭職時期）和今年8月第二周（房地產輿論惡化時期）的支持率也為39%的最低記錄。 對於履行職務的評價，“正在犯錯”的否定評價為51%，比上周的48%上升了3個百分點，10%保留了回答。從8月中旬到11月第三周，肯定和否定回答在40%左右時反復不定，但上周這壹差距擴大到8個百分點，本周則擴大到了12個百分點。在否定評價的理由中，回答“房地產政策”的占22%，回答“法務部、檢察機關矛盾”和“整體不足”的各占9%，回答“人事問題”的占8%，回答“經濟民生問題解決不足”的占7%。 特別是中間階層的肯定評價下降到了32%，比全體回答者下降的速度要快。60%的中間階層回答“正在犯錯”。另外，在2022年大選相關調查中，52%的中間階層回答“希望政權交替”。36%的人希望維持現政權。在11月第二周的調查中，維持政權（46%）和交替政權（44%）的誤差範圍之內，但時隔3周後差距再次拉大。 中秋節以後，房地產問題成為否定評價的理由之壹，而從上周開始，關於“法務部與檢察機關的矛盾”的言論有所增加。蓋洛普分析說：“隨著兩個機關的首長之間的沖突長期化，任命他們的總統似乎也有壹部分責任。”

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