孫興慜攻入個人賽季第12球，以忘我的表現拯救球隊. December. 05, 2020 07:42. by 兪載泳 elegant@donga.com. “超級Sonny”孫興慜(28歲•托特納姆熱刺隊)以忘我的表現拯救了球隊。 托特納姆熱刺隊4日在奧地利林茨的林策體育場舉行的2020∼21賽季歐洲足球聯盟(UEFA)歐洲聯賽小組賽J組第五輪客場比賽中，以3比3戰平LASK林茨隊，本場比賽之後托特納姆熱刺隊積10分(3勝1平1負)。因此，托特納姆熱刺隊無論剩下的1場小組賽結果如何，都確保了小組前兩名的位置，提前獲得歐聯杯32強的資格。 包括“最佳拍檔”哈裏•凱恩在內，塞爾吉奧•雷吉隆、埃裏克•拉梅拉等主力球員因傷無法上場的情況下，孫興慜作為單前鋒出戰。7日，在英格蘭足球超級聯賽(EPL)保持領先位置的重要壹戰—與阿森納的比賽之前，球員們似乎都很愛惜自己的身體，但孫興慜卻致力於球隊之間的聯系，勤奮地跑動。 孫興慜在1比1平局的下半場第11分鐘接到唐吉•恩東貝萊的前場傳球，在對方最終防守隊員之間快速奔跑後右腳射門，攻入了本隊的第二個進球。這是他本賽季在各項賽事中攻入的第12個進球(正規聯賽9個進球，歐聯杯3個進球)，也是繼上月22日與曼城隊的比賽後，時隔3場比賽再次進球。 孫興慜在上半場傷停補時階段因對方手球犯規而獲得點球(PK)的情況下，把機會讓給了加雷斯•貝爾。這是為了提高本賽季從皇家馬德裏隊被租借到球隊後壹直沒有活躍表現的貝爾的士氣。貝爾在賽後說：“賽前更衣室的白板上寫著壹旦獲得點球，‘Sonny(孫興慜)’是第壹順位人選。Sonny大方地讓出了罰點球的機會。”得益於孫興慜，貝爾在俱樂部和國家隊比賽中攻入個人第200粒進球。 雖然闖進了32強，但托特納姆熱刺隊主教練何塞•穆裏尼奧在比賽結束後以孫興慜的姿態為榜樣，斥責了其他選手。穆裏尼奧教練說：“幾名球員個人情況很糟糕。歐聯杯小組賽並沒有給部分球員帶來動力。他們好像認為自己不應該在這裏。表示“最終還是態度的問題。在賽前熱身時，能夠感受到溝通和熱情的巨大差異”的穆裏尼奧教練評價說：“但是孫興慜和皮埃爾•霍伊別爾則與其他球員形成了鮮明的對比。無論賽場在哪裏，任何比賽，他們總是為球隊而戰。如果沒有他們，我不覺得我們能得到這個積極的結果。”

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