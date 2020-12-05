美國國會就“維持駐韓美軍規模”達成壹致……似乎反映了拜登的想法. December. 05, 2020 07:40. by 尹相虎 軍事記者、李雪記者 ysh1005@donga.comsnow@donga.com. 據“美國之音”廣播4日報道，美國國會就包括將駐韓美軍駐軍規模維持在現行28500名內容在內的國防授權法案的處理達成了協議。這是在當選總統拜登選舉獲勝後之後首次處理的國防授權法案，因此有評價認為，這反映了重視同盟的拜登政府的意向。拜登反對壹直暗示有可能裁減駐韓美軍的特朗普政府，壹直強調恢復同盟。 協議案中包括了縮減駐韓美軍規模不能使用預算的條款。但是如果屬於符合美國國家安全利益、不嚴重損害區域內同盟的安全、與包括韓國和日本在內的同盟進行適當的磋商，如果向議會證明上述幾點，就可以進行縮減。另外，特朗普總統去年任命的美國參謀長聯席會議主席馬克·米利3日在在線舉行的論壇上表示，“美軍在海外的駐紮方式應該具有選擇性”，並指出應該將韓國和中東海灣地區的美軍駐紮方式從“永久駐紮”改為"循環駐紮“。他主張，如果在韓國與朝鮮發生武力沖突，非戰鬥人員美軍家屬可能會受到傷害。 據悉，美國總統特朗普已提名美國太平洋陸軍司令（上將）保羅·拉卡莫拉為下屆駐韓美軍司令。據韓國軍方消息人士4日透露，美國國防部在上個月大選後向韓國政府通報了這壹事實。駐韓美軍司令兼任韓美聯合司令和“聯合國軍”司令。 拉卡默拉是美軍陸軍士官學校（西點軍校）出身，參與了在阿富汗進行的“基地”組織和塔利班的掃蕩作戰。他還擔任過美軍18空降軍團長和國際盟軍司令（CJTF-OIR），主導了擊退伊斯蘭武裝勢力和“伊斯蘭國”的作戰。 拉卡默拉去年11月被任命為美國太平洋陸軍司令，全權負責韓國、日本、關島、夏威夷等太平洋地區的陸軍作戰。韓國軍方相關人士表示：“作為重視同盟的野戰通，他是特殊戰等非正規戰和劇變事態專家。”預計拉卡莫拉將於明年1月拜登政府上臺後，在2∼3月左右通過人事聽證會和批準程序赴任。2018年11月就任的現任駐韓美軍司令官羅伯特·艾布拉姆斯將在任期結束後離開。

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