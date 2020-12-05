看似很像卻相差極大的“韓中日文化”. December. 05, 2020 07:42. by 金基潤記者 pep@donga.com. 韓國人在外國最常被當地人問到的問題之壹就是“是中國人還是日本人”。最近，得益於K-pop(韓國流行音樂)等，越來越多的人開始關註韓國，並會問“那麽是韓國人嗎？”雖然存在個人差異，但從外面看，韓中日三國的文化特點非常相似，難以區分。韓國人的感受也差不多。不管喜歡還是不喜歡，從古至今，三個國家在東亞盤根錯節交織在壹起，共享筷子、儒教、漢字文化等，既相似又不同。 作者借用書名“Antagonism(拮抗作用)”這壹生物學概念，描寫了三國之間既曖昧又微妙的差異。拮抗作用是指在生物體發生的某種現象中，兩個因素同時作用，相互否定其效果的概念。 作者是漢城大學ICT設計系教授，長期以三國的工藝品為基礎研究三國“文化基因”的美術和設計專家，他認為創造壹個國家文化的共同體的心理和歷史形成了互相推擠的拮抗作用。文化再次對美術、建築風格、慶典、服裝和裝飾品產生影響，從而產生了各國的特性。 作者將拮抗作用作為理論工具，描寫了三國的工藝品和建築中出現的現象。書中將中國的開放和封閉特性以土樓這壹固有的住宅樣式展現出來。縮小和擴張的日本雙重特性通過佛壇進行了闡明。在解釋韓國時，他提到了“冒失”和“強迫”兩個關鍵詞。為了說明這個概念，他舉例介紹了18世紀金厚臣的《大快圖》和《高麗佛畫》。 這個國家人的氣質如何，那個國家的國民性如何，相關看法當然存在誤差。這壹點作者也很清楚。他說：“違反規定的事例不斷出現。真正意義上的氣質論並不是區分優劣的準備。目的是為了幫助尋找解決現實問題的最佳解決方案而進行觀察。”

한국어