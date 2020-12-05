執政黨不應回避民心警告，應停止“毒素法案”立法的獨斷專行. December. 05, 2020 07:42. . 文在寅總統的國政履行支持率在韓國蓋洛普等輿論調查中跌至不到40%等，創下了就任以來的最低值。共同民主黨的支持率也跌至文在寅政府上臺以來的最低水平。對現執政勢力的民心背離，是房地產政策的失敗和驅逐檢察總長尹錫悅等單方面獨斷專行的國政運營導致的結果。盡管政府的房地產政策已經失敗，但共同民主黨今年7月還是以自己的力量通過了租賃二法，這導致了最惡劣的全租和月租困難。驅逐尹錫悅的行為也是法務部長秋美愛對現任檢察總長憲政史上前所未有的職務排斥、懲戒請求、委托調查等臭招、破壞法治的狂奔。民心向現執政勢力發出了警告，要求不要再依靠多數力量獨斷專行。但共同民主黨卻表示：“壹定要在定期國會最後壹天（9日）之前處理高層公務員犯罪調查處法和企業規制三法”並預告了立法的獨斷專行。 這些法案都引發了“毒素立法”的爭議。共同民主黨2日在國會外交統壹委員會全體會議上單獨表決的《禁止對朝鮮傳單法》中規定了即使未遂也要進行處罰的條款等，侵害了憲法保障的表達自由，因此受到了違憲可能性較高的指責。昨天在國會法司委法案審查小委上討論的《公調處法》修改案是推薦公調處長候選人時要取消在野黨否決權的法案，因此並不是修改，而是應該稱之為改惡法案。根據該修改案，可以隨意任命公調處長，公調處只能從壹開始淪為封鎖權力調查的政權保衛機構。《商法》《公平交易法》《金融集團監督法》等《企業規制三法》也是在海外也史無前例地包含規制條款，因此很有可能阻礙我國企業的發展。 盡管如此，執政黨內部反而出現了因為躊躇改革立法，所以支持率下降，如果盡快完成改革立法，支持率就會恢復的主張。未能正確讀懂民心背離，表現出逆民心而行的看法，這反證了執政黨已經到了無法溝通的地步。擁有國會絕對多數席位的共同民主黨只要下定決心，任何法案都可以處理。但是，如果繼破壞法治的暴走之後，以“立法獨行”再次不顧國民警告，那麽現在只剩下1年零5個月的現政權的“跛腳鴨”現象只能提前出現。

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