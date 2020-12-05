讀書室、超市等深夜營業中斷……晚9點後“首爾的夜晚”停止. December. 05, 2020 07:42. by 金尚雲記者、朴昌圭記者 sukim@donga.com,. 從5日開始，首爾的夜晚將停止。截至18日晚12時，在兩周的時間內大部分便利設施將在晚上9時關門。這是韓國國內新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情發生後最嚴厲的防疫措施。 4日，首爾市召開緊急新聞發布會，發表了全面中斷商店、電影院、網吧、讀書室、超市、百貨商店等壹般管理設施的深夜營業的防疫措施。這比目前首都圈實行的保持社會距離“2階段+α”更強，達到2.5階段。但是，購買生活必需品的不足300平方米的小超市除外。另外，晚上9點以後，飯店的包裝、配送營業將繼續被允許。 市民的代步工具大眾交通也將停止運營壹部分。市內公交車和地鐵分別從5日和8日開始，在晚上9點以後，運行量將比平時減少30%。博物館、美術館、演出場、圖書館等公共設施也將停止運營。從7日開始，初高中將實施為期2周的全面遠程授課。首爾市代市長徐正協表示：“新冠肺炎疫情的擴散已經超過了特定設施，已經擴散到了整個日常”，“為了打破危急狀況，決定晚上9點以後為首爾按下暫停鍵。” 新冠肺炎疫情的擴散趨勢實際上已經達到了難以控制的地步。以4日0時為準，新增確診患者為629人。這是9個月來首次超過600人，以壹天為標準，是歷史第三多。特別是首爾被確診感染了295人，連日來持續出現最多感染者人數。政府決定，從7日到明年1月3日為年末年初特別防疫期間。但是根據狀況嚴重的判斷，正在考慮提高全國2.5級防疫措施。另外，新冠病毒在大部分國家再次大流行，累計死亡人數超過了150萬人。

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