韓國綜合股價指數首次突破2700點...三星電子股價突破7萬韓元. December. 05, 2020 07:42. by 張潤貞記者 yunjng@donga.com. 韓國綜合股價指數(KOSPI)在股市歷史上首次突破了2700點大關。韓元兌美元的匯率暴跌近15韓元，跌至2年半以來的最低值1080韓元。隨著外國投資者對全球經濟復蘇的期待，連日來“購買韓國股票”的同時，股價和韓元價值也持續走強。 4日，韓國綜合股價指數比前壹天上漲35.23點(1.31%)，以2,731.45點收盤。個人和機關雖然進行了純拋售，但是外國人以半導體、制藥股為中心，購買了7700億韓元規模的股票，引領了KOSPI的上升趨勢。進入本月以來，外國投資者凈買進的金額為1.57萬億韓元。得益於此，韓國綜合股價指數連續4天刷新了歷史最高值。 KOSPI大將股三星電子繼前壹天突破7萬韓元之後，當天又上升了2.58%，以7.15萬韓元收盤。以收盤價為標準，也開啟了7萬韓元時代。 前壹天，2年零6個月以來首次跌破1100韓元的韓元對美元匯率暴跌14.9韓元(韓元升值)，以1082.1韓元收盤。這是自2018年6月12日(1077.2韓元)以來的最低值。韓元走強導致外國人流入韓國股市，這種購買勢頭再次帶動韓元走強的格局正在反復出現。 有分析認為，隨著美國拜登政府的大規模經濟扶持政策以及由此帶來的美元弱勢，外國資金持續流入韓國股市，韓國綜合股價指數將會持續上升。隨著新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫苗的開發，對股票等危險資產的投資心理開始復蘇，這也助了壹臂之力。 但也有不少投資者對與實物經濟背道而馳的股價暴漲勢頭感到不安。最近壹個月，韓國綜合股價指數上漲了15.87%，但是，因為第三次新冠肺炎疫情的擴散，人們擔心實體經濟會進壹步放緩。IBK投資證券研究中心前負責人李鐘雨(音)表示：“與其他亞洲國家相比，韓國國內股市唯獨呈現出了強勁的上升勢頭。很難將其看作是持續時間較長的趨勢。” 軟銀集團會長孫正義最近表示：“雖然正在開發疫苗，但由於新冠疫情的再次流行，兩三個月之內可能會發生災難。為了應對最壞的情況，我們攻擊性地出售了資產。”據悉，僅軟銀持有的現金就達800億美元。

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