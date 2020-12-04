馬克龍的焦慮引發的禁止拍攝警察法爭議. December. 04, 2020 07:36. by 金潤鍾 zozo@donga.com. 當地時間11月28日下午，在法國巴黎共和國廣場，持續1個月的新冠“封鎖令”被放寬的第壹天，廣場壹帶仿佛成了戰場。高呼“法國是公權力國家嗎”的示威隊伍和警察之間石頭和催淚彈相向而行。示威群眾破壞設置在街上的監控錄像，並縱火焚燒車輛，導致周圍壹片混亂。當天，裏昂、馬賽等全國超過10萬人舉行了街頭示威。 原因在於法國政府正在推進的《全面保安法》。其主要內容是，如果在網上上傳能夠確認警察臉部和身份的照片及視頻，將被處以1年徒刑和45000歐元（約合6000萬韓元）罰款。在政府主導下，該法案於上月24日在眾議院獲得通過。 媒體和社會團體抗議說：“這不僅侵犯了表達的自由，還會加劇濫用公共權力的現象。”上個月21日，發生了3名警察以沒有戴口罩為由粗暴毆打黑人的事件，反對保安法的示威像野火壹樣蔓延到了全國。 外媒集中報道了法案存在的問題。記者也試圖在現場采訪，聽取人們關於該法案弊端的看法。但出乎意料的是，贊成法案的意見也不少，這著實令人吃驚。個體戶克萊芒（音）稱：“比起市民被警察毆打的事件，警察在公務中被毆打的事件會更多”，“被拍照的警察的身份在社交媒體被公開然後遭到攻擊的事情也經常發生。” 因在公務中遭受的壓力和心理創傷而做出極端選擇的警察也在增加。在過去10年裏，平均每年有50人自殺，法國警察的自殺率比壹般人高36%。公司職員路易（音）表示：“如果‘為了危害他人而上傳照片’這壹處罰的前提條件得到遵守，肯定會有積極的效果。” 有人批評說，如果充分聽取贊成和反對的輿論並實施法案，就可以減少社會矛盾，但馬克龍總統的性急助長了矛盾。馬克龍總統在2017年大選中憑借“中間派”當選。但輿論調查機構IFOP10月的問卷調查結果顯示，如果馬上舉行大選，馬克龍總統的支持率為23%∼26%，相反，法國極右陣營領導人、國民聯合代表馬林·勒龐的支持率將達到24%∼27%。 距離2022年4月下屆大選還有不到壹年半的時間，接連發生的恐怖事件、新冠疫情導致的經濟停滯、移民等問題疊加在壹起，極右傾向和民粹主義政客的支持率正在上升。這就是為什麽有人指出，馬克龍總統為了獲得右派傾向選民的投票，在強行推進《國家安全法》等右翼偏右政策的過程中，引發了矛盾的原因。 隨著“政治目的”領先於政策或制度，本質逐漸消失，只是分裂不斷擴大，這種事例在世界各地壹再出現。幸虧法國選擇了仲裁。眾議院最近決定在議會修改《保安法》。希望此次事件能給因只出於政治目的的政策而經歷矛盾的社會帶來小小的啟示。

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