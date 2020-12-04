中國4年以來首次批準韓國遊戲服務，限韓令解除or只是個例？. December. 04, 2020 07:36. by 李建赫記者、申武慶記者 gun@donga.com,yes@donga.com. 中國政府時隔約4年首次向韓國遊戲頒發了“版號(中國國內遊戲服務許可)”。同時出現了解除對韓國遊戲的“限韓令(韓流限制令)”信號彈的期待和僅限於壹次性的負面預測。 3日，據韓國遊戲開發商Com2uS透露，2日中國國家新聞出版署在網站上發布公告稱，已向Com2uS的移動角色扮演遊戲(RPG)《魔靈召喚：天空之役》下發了版號。2014年6月向全世界推出的《魔靈召喚(Summoners War)》是Com2uS海外銷售額中約占80%的人氣遊戲。 Com2uS為了2016年末在中國市場展示《魔靈召喚》，申請了版號發放。但隨著2017年圍繞薩德(THAAD)部署問題韓中矛盾不斷擴大，中國壹直非正式地限制韓國遊戲等文化產品的流通。特別是遊戲，在2017年初最後壹次發放之後就壹直沒有再發放版號。Com2uS相關人士表示：“因為是很久以前申請的，所以完全沒有想到，事前也沒有聯系。” 對於中國政府突然發放版號，韓國國內遊戲業界期待稱，作為世界最大的遊戲市場之壹的中國市場大門是否再次開啟。包括即將進軍中國市場的Nexon手機遊戲《地下城與勇士》在內，利用過去在中國人氣頗高的知識產權(IP)的遊戲的出口有望在不久的將來實現。由於這種期待，3日國內股市上Com2uS比前壹天上漲6.19%，Wemade(5.75%)、Pearlabyss(14.11%)、NetMarble(3.59%)、NC軟件(2.21%)等遊戲公司的股價表現強勢。 但也有人慎重地表示，認為此次措施使中國市場重新打開還為時尚早。為了確信中國已經全面撤銷了限韓令，應該繼續發放追加版號。韓國遊戲學會會長俞正鏇(音)指出：“很難期待中國會陸續發放版號”，“但是，韓國相關政府部門和遊戲業界應把此次版號發放作為杠桿，今後更積極地致力於解決版號問題。”

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