中國先鋒派藝術代表作家,他笑的理由是什麽?. December. 04, 2020 07:36. by 金民 kimmin@donga.com. 2007年,美國房地產泡沫破滅引發的全球金融危機開始蔓延。而在當年的英國倫敦蘇富比拍賣會上,中國作家的繪畫作品以590萬美元(約65億韓元)的高價成交。當時創下中國現代美術最高價而成為話題的該作品是嶽敏君(58歲)的《處決》。 此時,中國美術市場迅速發展,在受到矚目的同時,也受到了“泡沫現象”的懷疑。與市場的可持續性無關,可以明確的是中國“大手”的存在感,即欣然向本國作家打開錢包。可以看到在那種氛圍中產生的中國現代美術的壹個側面的兩個展覽同時舉行。 首爾瑞草區藝術殿堂將舉行《嶽敏君個人展:笑壹個時代!》嶽敏君的作品以“張大嘴笑的男人”登場而聞名。該男子酷似作家,象征著對東歐崩潰和1989年天安門事件等中國經歷的壹系列現代史的冷笑。對於2007年創下最高拍賣價的《處決》,當時蘇富比解釋說:“這是從天安門事件中獲得靈感的作品”,“是中國先鋒派藝術中最重要的歷史繪畫作品。” 在展示會現場可以看到40多件嶽敏君的繪畫和雕塑作品。雖然只懸掛了《處決》的仿制畫,但從2000年初到最近所創作的大規模繪畫作品被展出。這裏有《草地上的打滾》(2009年)和骷壚登場的《戀人1》(2012年),壹個展廳由“笑可笑,非常笑”雕塑系列構成。 在他的近作中,流行音樂元素比政治情況更加突出。在作品中直接使用了蝙蝠俠或哆啦A夢等大眾文化角色。通過最近的這些作品,觀眾可以直接判斷壹度被分類為“政治流行音樂”的嶽敏君的作品世界,拋開政治狀況如何發揮作用。票價為1萬~1.5萬韓元。展會將舉行到明年3月28日。 釜山市立美術館將舉辦“中國同時代美術三部曲:超越傷痕(Trilogy of Contemporary Art in China)”活動。展示的主要不是繪畫,而是利用多種材料的美術或表演作品,展覽會現場上可以看到朱金石、宋冬、劉偉等三位作家的作品。他們分別出生於1954年、1966年和1972年。 最引人註目的是作品的巨大規模。宋冬早期的作品像《哈氣》(1996年)壹樣,進行表演、拍照、利用鏡子等才華橫溢的影像作品《砸碎鏡子》(1999年)引人註目。但最近的作品《傷痕》(2020年)由壹大堆雜物組成,甚至堆滿了展廳入口大廳。據悉,利用紙張的朱金石的《南和北》(2020年)也配合現在的展示場縮小了尺寸。門票2000韓元,展會將舉行到明年2月28日。

