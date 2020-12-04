耗費16個月復原工作的屏風《海鶴蟠桃圖》將在韓國展出壹個月. December. 04, 2020 07:36. by 金民 kimmin@donga.com. 美國俄亥俄州戴頓美術館收藏的韓國屏風《海鶴蟠桃圖》將對外開放約壹個月。這是通過4日在首爾鐘路區國立古宮博物館開幕，到明年1月10日為止的特別展《海鶴蟠桃圖，再次飛升的鶴》。去年7月，通過國外所在文化遺產財團和戴頓美術館的業務協議，進入國內，經過約16個月的復原工作後，在返回美國之前公開壹段時間。 海鶴蟠桃圖是象征長壽的《十長生圖》的素材中強調大海、鶴和桃子的圖畫。朝鮮末期在宮中非常流行，為了王世子婚禮等各種活動制作了數十件作品。海鶴蟠桃圖中的桃子每3000年結壹次果，意味著長久的壽命。 此次展示的海鶴蟠桃圖高244.5厘米、寬780厘米，是目前僅存的10余幅中規模最大的。戴頓美術館使用金箔帶來韓國國內時，還被傳是日本繪畫。但2017年日本京都工藝纖維大學教授井戶美裏和成均館大學特邀教授金秀珍通過實地調查分析認為，該作品是19世紀末至20世紀初在韓國制造的。 該畫作是1920年代美國人查爾斯•古德裏奇為裝飾書房而購買的，並在他死後捐贈給了戴頓美術館。古德裏奇購買畫作的原委尚未得到確認。國外所在文化遺產財團在文化遺產廳和韓國造幣公社的贊助下，將變形為6個版形態的屏風恢復到原來的12幅，進行了保存處理。 此外，還將舉辦在線國際學術活動。截止到25日，戴頓美術館負責人、韓日繪畫專家、保存處理負責專家的主題發表將在國外所在文化遺產財團的YouTube賬戶上依次公開。

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