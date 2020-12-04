針對疫苗安全性爭議，奧巴馬、布什、克林頓紛紛表示“樂意先接種”. December. 04, 2020 07:37. by 巴黎=常駐記者金允鐘、日本=常駐記者朴亨俊 zozo@donga.com、lovesong@donga.com. 隨著英國2日在世界上首次批準使用美國輝瑞和德國生物技術公司共同開發的新冠疫苗，世界各國旨在確保疫苗的競爭正在白熱化。但是因為最少需要數年的疫苗是在數個月內開發出來的，很多人擔心其安全性。對此，貝拉克·奧巴馬等美國前總統紛紛表示：“願意首先接種疫苗，為接種疫苗樹立榜樣。” 據英國廣播公司（BBC）等媒體報道，英國首相鮑裏斯·約翰遜當天在記者會上表示：“將根據居住在療養設施的老人和護理人員、80歲以上老人、壹線醫療人員、75歲以上老人等年齡和狀況，按照先後順序依次接種疫苗。從下周開始接種，明年春天就能恢復正常生活。” 當天，日本國會通過了向全體國民免費接種新冠疫苗的《預防接種法修訂案》。《東京新聞》報道說，輝瑞等開發的疫苗將在得到日本政府的批準後立即開始免費接種，並有可能在今年內實施接種。德國也決定，截止到本月中旬建立600個每天可接種5000人的中心後，從年底開始大規模接種。意大利表示：“共確保2.2億份疫苗，將從明年1月開始向全體國民免費接種。” 美國10日討論是否批準輝瑞疫苗，預計將從本月中旬開始接種。白宮疫苗開發項目“曲速”的最高負責人蒙西夫·斯勞伊表示：“從本月中旬開始接種，到明年2月中旬為止，將為1億人接種。”俄羅斯總統普京2日表示：“自行開發的‘衛星V’疫苗已經生產了200萬份以上”，並指示“下周開始接種”。 但也有不少人認為，新冠疫苗開發速度之快前所未有，因此批準和接種應更加慎重。歐盟保健當局歐洲醫藥品安全廳發表聲明稱：“與英國的快速選擇相比，需要更多的驗證和確認。”這相當於勸告其他成員國不要像英國那樣迅速批準。《紐約時報》也擔心地表示：“英國政府大約在10天裏完成了驗證，對大部分制藥公司提交的資料信而不疑。” 美國有線電視新聞網（CNN）報道說，奧巴馬、喬治·W·布什、比爾·克林頓等美國前總統接連表明了自願接種的意向。奧巴馬2日表示：“如果完全信任的美國國立過敏癥和傳染病研究所所長安東尼·福奇等人都說安全，我會欣然接受疫苗註射。”為了平息國民的憂慮，他正在考慮在電視上公開實時接種的方案。 英國首相約翰遜、衛生部長馬特·漢考克、蘇格蘭自治政府首腦尼古拉·斯特金等人也將公開接種疫苗。

한국어